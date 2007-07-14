"سکوت" بهترین پاسخ به رهبر کاتولیکهای جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شرق الاوسط، پاپ شنوده سوم پاپ اسکندریه و رهبر کلیسای اقباط مصر در راستای تصریحات اخیر پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان گفت: دوست ندارد به این موضوع بپردازد؛ بنابراین سکوت اقباط ارتودکس بهترین پاسخ به وی خواهد بود که کلیساهای کاتولیک را برتر از سایر کلیساها خوانده است.

شورای اسقفهای کاتولیک مصر طی بیانیه ای اعلام کرده است: واتیکان با انتشار سندی کلیساهای ارتودکس شرق را دارای نقص می داند که این مسئله مطرح شده جدید نیست

در این بیانیه آمده است که تعالیم کلیساهای کاتولیک ارزشهای کلیساهای دیگر را از هر گونه افراط یا کاهش بر حذر می دارد. واتیکان در این سند بر ایمان کاتولیکها تأکید کرده و نه کسی را لعنت کرده و نه نسبت کفر داده است. کلیساهای شرقی دوست کلیسای رم به شمار می رود. از این رو جدایی میان مسیحیان وحدت کامل کلیساها را به تعویق می اندازد.

شورای اسقفهای کاتولیک مصر سکوت پاپ شنوده سوم رهبر اقباط مصر را حکمتی به جا عنوان کرد.

پاپ شنوده سوم که برای درمان به ایالت متحده آمریکا سفر کرده بود، به تازگی به مصر بازگشته است و در این باره هیچ عکس‌العملی نشان نداد، به طوری که اطرافیان و منابع نزدیک وی توقع داشتند تا او نسبت به این مسئله عکس العمل جدی تری نشان دهد و یا حداقل از جایگاه و موقعیت واتیکان انتقاد کند.

یعقوب سلیمان مسئول دفتر رسانه ای کلیساهای قبطی مصر بیانات پاپ را عاملی برای برانگیختن و تحریک دیگر فرقه های مسیحیت خواند و افزود: هیچ کس نمی تواند برای دیگران تکلیف رستگار شدن را مشخص کند؛ چرا که درهای اخلاص برای همه گشوده است و در انحصار کسی نیست.

وی گفت: ما منتظریم تا ببینیم که واتیکان برای سخنان خود توضیحاتی دارد یا نه. این در حالی است که تصریحات پاپ در سپتامبر سال 2006 منجر به برانگیخته شدن مسلمانان شد، این بار نیز با مسیحیان این کار را کرده و زمینه ای برای اختلاف میان مسیحیان را ایجاد کرده است.