به گزارش خبرنگار مهر، سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی سال ۹۹، سال سخت و متفاوتی را تجربه کردند. سالی که آنها علاوه بر استرس و فشار کاری برای اجرای دقیق برنامه‌های تیم ملی تا المپیک، نگاه ویژه‌ای هم به میادین بعد از المپیک، مثل رقابتهای جهانی ۲۰۲۱ را داشتند

به هر حال غلامرضا محمدی و محمد بنا به عنوان سکانداران تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در کنار اهداف مشخص خود تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۱ توکیو، دورنمای مشخصی هم برای مدعیان جامانده از المپیک تا رقابتهای جهانی ۲۰۲۱ نروژ را ترسیم کرده‌اند.

در همین راستا می‌توان به اظهارات محمد بنا اشاره کرد که سال گذشته صراحتاً گفت: «دو ماه پس از مسابقات المپیک توکیو، رقابت‌های قهرمانی جهان را پیش رو داریم که می‌توانیم برخی از بچه‌ها که بیرون مانده‌اند را وارد مسابقات کنیم. به همین دلیل انتخاب‌های مختلفی در دستور کار ما قرار دارد. مطمئناً کادر فنی این تصمیمات را در موعد مقرر اتخاذ خواهد کرد.»

همچنین محسن کاوه مدیرفنی تیم ملی کشتی آزاد هم دیدگاه مشابهی دارد. وی نیز اواخر سال گذشته در حاشیه برگزاری اردوهای تیم ملی اعلام کرد، هرچند اولویت کادر فنی با المپیک است، اما کادر فنی برای مسابقات جهانی ۲۰۲۱ نیز برنامه ریزی ویژه ای دارد. کاوه در این خصوص اعلام کرد: «سال ۱۴۰۰ علاوه بر المپیک، مسابقات جهانی را هم پیش رو داریم که بعد از المپیک و در همه اوزان برگزار می‌شود. به همین دلیل در کنار اینکه اولویت اصلی ما قطعاً المپیک است، ولی برای مسابقات قهرمانی جهان هم برنامه داریم. مطمئناً انتخابی که صورت گیرد به نوعی رقابتهای جهانی را هم در بر خواهد گرفت.»

حال با توجه به ذهنیت متولیان کشتی باید امیدوار بود برخی آزاد و فرنگی کاران جامانده از گزینشی المپیک، قهرمانی آسیا و بازی‌های المپیک ۲۰۲۱ توکیو می‌توانند در رقابتهای جهانی به میدان بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی فرنگی ایران موفق شد در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان سه سهمیه المپیک را توسط علیرضا نجاتی، محمدعلی گرایی و امیر قاسمی منجزی در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کسب کند. با این وجود هنوز سه سهمیه دیگر باقی مانده تا شاگردان محمد بنا با ترکیبی کامل (۶ ملی پوش) راهی المپیک شوند.

کشتی آزاد هم توانست در پیکارهای جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان سه سهمیه از ۶ سهمیه بازی‌های المپیک را توسط رضا اطری، حسن یزدانی و یدالله محبی در اوزان ۵۷، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کسب کند. بدین ترتیب نمایندگان کشورمان باید فروردین ماه در اوزان ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم در پیکارهای گزینشی به میدان بروند و سهمیه‌های باقیمانده را از آن خود کنند.

رقابت‌های کشتی گزینشی قاره آسیا ۲۰ تا ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۰ و رقابت‌های قهرمانی آسیا روزهای ۲۳ تا ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۰ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.