ادامه این روند لیگ تکواندو را با مشکل مواجه می کند

مربی پیشین تیم ملی که پس از یک سال غیبت دوباره هدایت پاس را درلیگ تکواندو پذیرفته است ضمن بیان این مطلب به خبرنگارمهر گفت: در مورد سطح فنی لیگ در هفته اول که ملی پوشان و دو تیم هم غیبت داشتند نمی توان اظهار نظر کرد. باید حداقل چند بازی را پشت سربگذاریم و سپس با دیدن ترکیب تیم ها لیگ را ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه لیگ بسیار خشک برگزار می شود ، برخوردهای نظامی گونه با مربیان و بازیکنان و عدم تبلیغات صحیح مسابقات را از رونق می اندازد. تا روز پنجشنبه کسی نمی دانست قرار است لیگ تکواندو برگزار شود ، کمتر نشریه ای خبر آن را منتشر کرده بود و یا نتایج آن را کمتر در بخش های خبری دیدم. این یک ضعف است که تداوم آن مشکل ساز خواهد شد.

کریمی در مورد برخورد مسئولان سازمان لیگ در جایگاه سالن خانه تکواندو گفت: نوع برخورد خیلی زشت بود و زمانی که علت را جویا شدیم اعلام کردند که آقای پولادگر دستور داده است که بعید می دانم چنین باشد. من یک مربی تیم ملی هستم و یا بهزاد خداداد که سالهاست برای این تکواندو افتخار کسب می کند. اگربا من خصومت دارند چرا به دیگران توهین می کنند؟

مربی پیشین تیم ملی ادامه داد: سئوال من این است که آیا این میهمانان بیشتر از یک ملی پوش برای تکواندو زحمت می کشند؟ اگر قراراست این میهمانان به فدراسیون کمک مالی کنند حضورهمین ملی پوشان می تواند مفید باشد نه اینکه با این نوع برخورد ها زحمت کشان واقعی تکواندو را دل آزارده کنند. متاسفانه سیستم دافعه در تکواندو قوی تر از جاذبه است.

مربی پاس درپایان در مورد تیم خود گفت: از نفرات فصل قبل تنها حسین تاجیک را به همراه داریم و به سایر نفرات اعلام کرده ایم تیم آینده خود را معرفی کنند. نفراتی را داریم که انگیزه فراوانی برای مطرح شدن دارند و می توانند برای ما مفید باشند و مطمئن هستم که رفته رفته در لیگ بهتر کار خواهیم کرد.