سه راننده تاکسی در آمل از ناوگان تاکسیرانی اخراج شدند

مسلم علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تصمیم در پی شکایت های شهروندان آملی و بررسی بازرسان سازمان تاکسیرانی آمل اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه در سه ماه نخست امسال نیز شمار زیادی از رانندگان تاکسی های متخلف تذکر جدی از سازمان تاکسیرانی آمل دریافت کردند تصریح کرد: پارسال نیز بیش از هزار مورد شکایت مردمی به سازمان تاکسیرانی آمل شده بود و 300 تخلف راننده نیز در پرونده آنها درج شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی آمل با اشاره به شکایت های متعدد شهروندان در خصوص افزایش خودسرانه کرایه توسط برخی راننده ها به آنان هشدار داد و تاکید کرد: هر یک شکایت از هر راننده تاکسی 10 شکایت برای هر فرد تلقی و در پرونده آنان ثبت خواهد شد.

علیپور با بیان اینکه امسال با نظارت دقیق تر و حضور بیشتر بازرسان سازمان تاکسیرانی در سطح شهر تخلفات و گزارش های مردمی کاهش چشمگیری داشته در عین حال تصریح کرد: این سازمان قصد دارد امسال برای نخستین بار در روز ملی حمل و نقل از 15 راننده تاکسی نمونه و مردمی آمل تجلیل کند.

