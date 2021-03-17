رزمایش همدلی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران ظهر چهارشنبه در مراسم رزمایش همدلی بنیاد احسان و برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مصلای ساری با گرامیداشت ایام اعیاد شعبانیه، روز پاسدار و جانباز گفت: امروز چهار هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی و حمایت نسبت به خانواده‌های کم برخوردار در مصلای امام خمینی شهرستان ساری توزیع شد.



آیت الله محمدی لائینی افزود: این مرحله پنجمین مرحله رزمایش همدلی و احسان ازطرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است که تعداد چهار هزار بسته معیشتی توزیع خواهد شد که ارزش ریالی هربسته حداقل ۳۰۰ هزار تومان است.

وی با تقدیر از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اظهار داشت: طی پنج مرحله ۱۴۰ هزار بسته معیشتی در استان توزیع شد.

وی بیان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حوزه اشتغال به ویژه اشتغال روستایی، بازگرداندن بنگاههای اقتصادی و کارخانجات راکد به چرخه تولید و اقتصاد فعال سازی آنها گام مؤثری برداشت.

لائینی ادامه داد: همچنین این نهاد در تولید دارو، تولید واکسن وتولید ماسک به عنوان بزرگترین کارگاه تولیدی غرب آسیاست و در زمینه و حوزه‌های مختلف به میدان آمده شاهد خدمات فراوان هستیم که صمیمانه تشکر می‌کنیم.