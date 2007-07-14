معاون مدیرکل اداره کتاب: چاپ کتب کیفی در تخصیص کاغذ موثر است

احمد کمالی - معاون مجید حمید زاده در اداره کل کتاب و کتابخوانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما برای حمایت از مصرف کننده و تشویق ناشران به درنظر گرفتن سود متعارف در قیمت گذاری کتاب - با بررسی شاخص هایی - به ناشرانی که قیمت پشت جلد کتاب هایشان عادلانه بوده است در تخصیص کاغذ یارانه ای باقی مانده از سال گذشته، امتیاز قائل می شویم.

وی افزود: متاسفانه در زمانی که کاغذ یارانه ای دولتی میان ناشران توزیع می شد، نه در وزارت ارشاد و نه در میان صنف نشر این حساسیت وجود نداشت که ناشران را به قیمت گذاری کمتر و به نفع مصرف کننده تشویق کنند. چون در زمانی که ناشران کاغذ یارانه ای دریافت می کردند برخی برای رمان و کتاب های یکبار خواندنی قیمت صفحه ای 12 تومان مشخص می کردند درحالی که بعضی از ناشران کتاب های مرجع ، قیمت صفحه ای 7 تومان برای کتاب هایشان درنظر می گرفتند.

معاون مدیرکل کتاب و کتابخوانی ارشاد خاطرنشان کرد: به جز قیمت پشت جلد ملاک های دیگری هم وجود دارد. از جمله آنها این است که ناشران بدهی کاغذ نداشته باشند. ضمنا ملاک هایی مانند دریافت جایزه کتاب سال (دفاع مقدس ، ولایت ، نمایشگاه قرآن ، کانون و...)، فعالیت مستمر در حوزه دین ، نشر کتاب های دانشگاهی و مرجع و کتاب های کیفی نیز در تخصیص کاغذ دخالت دارد.

وی تصریح کرد: البته ناشرانی که از مهر و آبان 1385 برای دریافت کاغذ پول واریز کرده اند و درخواست خود را برای دریافت کاغذ به تعاونی داده اند مشروط بر اینکه بدهی کاغذ نداشته باشند می توانند کاغذ بگیرند.

کمالی همچنین خاطرنشان کرد: ما تاکید می کنیم ناشرانی که کاغذ یارانه ای دولتی دریافت کرده و می کنند به هیچ وجه مجاز به تبدیل ، فروش و مبادله این کاغذ در بازار آزاد نیستند و اگر گزارشی از این مساله به وزارت ارشاد برسد به سرعت در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد و سازمان تعزیرات حکومتی با آنها برخورد خواهد کرد.