هشدار به متخلفان منابع آبی / فعالیت ۴۵ اکیپ بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب منطقه‌ای تهران، یوسف رضاپور، درباره فعالیت شرکت آب منطقه‌ای تهران در ایام نوروز گفت: با اشاره به اهمیت موضوع آب و لزوم حفاظت و صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی، مهندسی رودخانه و کنترل و مدیریت سیلاب‌ها در استان تهران اکیپ‌های گشت و بازرسی همچون گذشته مسئولیت شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان منابع آبی را در تعطیلات نوروزی در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: بازرسی مداوم، کنترل و بهره‌برداری از چاه‌های موجود، جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز جدید، بازدید و بررسی مسیرهای رودخانه و مسیل‌ها و نیز مکان‌های در معرض خطر سیلاب و تصرفات بستر و همچنین اعلام فوری موارد تخلف از مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آئین‌نامه اجرایی آن از وظایف این گروه‌ها است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بالغ بر ۴۵ اکیپ جهت انجام امور گشت و بازرسی ایام نوروزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه‌ای تهران تجهیز شده‌اند، تصریح کرد: در راستای مدیریت سیلاب و رفع نقاط حادثه‌خیز و بازه‌های سیل‌گیر رودخانه‌های استان تهران و همچنین به‌منظور مدیریت و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان تهران، اقدامات مهمی در سال جاری انجام شده که در جهت جلوگیری از سیلاب‌های احتمالی در نوروز ۱۴۰۰ لایروبی رودخانه‌ها، توسط چهار پیمانکار لایروبی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران افزود: یکی از دغدغه‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران رفع نقاط حادثه‌خیز در حریم و بستر رودخانه‌های استان تهران بوده و با توجه به اینکه لایروبی از جمله اقداماتی است که به هنگام بارش باران می‌تواند خطر جاری شدن سیلاب را کاهش دهد، به همین منظور در سال آینده نسبت به تقویت پیمانکاران لایروبی اقدام می‌شود.

رضاپور با بیان اینکه منابع آب یک سرمایه ملی و محدود است که به همه نسل‌ها تعلق دارد و باید در حفظ و نگهداری از آن تلاش بیشتری شود، اظهار کرد: جلوگیری از ساخت و سازها در بستر و حریم مجاری آب‌های سطحی و همچنین برخورد با بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در ایام تعطیل دارای اهمیت زیادی است. تمامی اکیپ‌های گشت و بازرسی باید نهایت تلاش و حساسیت خود را در جهت حفاظت از منابع آب داشته باشند.