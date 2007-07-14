مخالفت هم حزبی های بوش با جنگ عراق در حال افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست؛ سناتور "جان وارنر" و " ریچارد لوگار" خواستار اقدامی شدند که در آن کاخ سفید باید طرحهایی را برای تغییر ماموریت نظامیان آمریکایی از شکل جنگ و مبارزه به شکل امنیت مرزها و مبارزه با تروریسم ارائه کند .

البته این لایحه، "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا را وادار نمی کند تا هم اکنون این طرحها را اجرا کند و خواستار آن است که این تغییر در ماموریت نظامیان آمریکایی به زودی و از اول ژانویه 2008 ( 11 دی ماه 86) آغاز شود.

به نوشته این روزنامه، این طرح از درخواستهای دموکراتها برای تعیین یک جدول زمانبندی محکم برای عقب نشینی فاصله دارد ، اما تاکیدی بر کاهش مداوم جایگاه بوش در بین جمهوریخواهان در کنگره آمریکا است و می تواند بحثی را در کنگره به راه بیندازد.

این اقدام در کنگره آمریکا در حالی صورت می گیرد که دولت بوش اقدامی را در پیش گرفته که در آن می خواهد کشورهای عربی خاورمیانه را برای کمک به عراق جمع کند و این در صورتی است که آنها در برابر ایران جبهه گیری کنند.

" کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه و " رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا ماه آینده میلادی به خاورمیانه سفر خواهند کرد تا مصر و عربستان سعودی را تحت فشار قرار دهند که برای کمک به دولت عراق، اقدامات بیشتری را انجام دهند.

مجلس نمایندگان آمریکا نیز پنجشنبه شب ( 21 تیرماه) با بی اعتنایی به تهدیدهای رئیس جمهوری خود، طرح عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق در مدت 120 روز را تصویب کرد.

قانونگذاران آمریکایی خواستار عقب نشینی بیشتر نظامیان خود از عراق شدند که باید ظرف 120 روز آغاز شود و تا اول آوریل سال 2008 تکمیل شود.

اما این در حالی بود که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا بازهم ادعا کرد که کشورش می تواند در این جنگ پیروز شود.

مجلس نمایندگان آمریکا با 223 رای موافق در برابر 201 رای مخالف این طرح را تصویب کرد .