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۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۲۵

استاندار قم تاکید کرد؛

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه‌های استان در جهت تحقیقات

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه‌های استان در جهت تحقیقات

قم- استاندار قم گفت : استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه‌های استان برای الکترونیکی نمودن خدمات ادارات دولتی و ضرورت استفاده در جهت تحقیقات کاربردی و مسئله محور تاکید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، نوآوری و فن آوری استان قم طی سخنانی با اشاره به اجرای طرح "هر دانشگاه یک مساله" توسط دفتر ارتباط استانداری و دانشگاه‌ها گفت: در این راستا ۹ کارگروه تخصصی تشکیل شد و دانشگاه‌ها بر اساس مأموریت‌ها و رشته‌های تخصصی مأمور به پژوهش و یافتن راه حل برای مسائل مهم استان شدند.

استاندار قم کاربردی کردن پژوهش‌ها را ضروری دانست و با بیان اینکه نیازسنجی پژوهش‌ها باید از سوی دستگاه‌های دولتی انجام شود و افزود: پس از اعلام نیازهای دستگاه‌های اجرایی در موضوعات پژوهشی، دانشگاه‌هایی که به صورت تخصصی در آن حوزه فعالیت می‌کنند موظف به ارائه پایان نامه در موضوعات مرتبط خواهند شد.

وی با اشاره به درگیری یک ساله‌ی کشور و استان قم با ویروس کرونا، مقابله با کووید ۱۹ را یک مسئله مهم روز دانست و ادامه داد: بخش‌های علمی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان باید یاری مدیریت استان در مقابله با شیوع این ویروس باشند.

سرمست همچنین با اشاره به اسناد بالادستی در رابطه با دولت الکترونیک، ارائه حداقل سه خدمت دولتی به صورت غیرحضوری را مصوبه ستاد ملی کرونا دانست و گفت: از ظرفیت دانشگاه‌های فعال در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، بایستی در راستای محقق شدن این مصوبه بهره گرفته شود.

استاندار قم افزود: در فرآیند انجام پژوهش‌ها بایستی از صنعتگران و کارآفرینان بهره گرفته شود تا خروجی پژوهش‌ها برای نیازهای توسعه‌ای استان به کار گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبات سفر معاون علم و فن آوری رئیس جمهوری به قم گفت: باید در جلسه آتی گزارشی از پیگیری تفاهم‌های صورت گرفته در این سفر در راستای حمایت از مراکز رشد و مراکز دانش بنیان ارائه شود.

کد مطلب 5172176

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