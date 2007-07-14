بی سابقه ترین آرایش نظامی ترکیه در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوئیس ، یکی از مقامهای امنیتی ترکیه با اعلام این خبر افزود : این تعداد از نظامیان ارتش ترکیه در مناطق کرد نشین در نزدیکی عراق مستقر شده اند .

وی در ادامه افزود : هدف از استقرار نظامیان ترک در این مناطق جلوگیری از شورش های احتمالی کردها در مناطق جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق است .

این مقام امنیتی با بی سابقه خواندن این اقدام ارتش ترکیه در استقرار این تعداد از نظامیان خود تصریح کرد : از چند هفته گذشته تا کنون موجی از نا آرامی و تنش در برخی مناطق مرزی ترکیه - عراق دیده می شود که باید در این زمینه اقدام پیشگیرانه اتخاذ می شد .

از سوی دیگر گزارش شده که روز پنجشنبه 21 تیر دو تن از اعضای پ ک ک در درگیری ها کشته شده اند . آمار نشان می دهد که از سال 1984 تا کنون حدود 30 هزار عضو پ ک ک در درگیری های مختلف با ارتش ترکیه، جان خود را از دست داده اند .

به نوشته این منبع خبری این اقدامات در حالی صورت گرفته که ترکیه در تاریخ 22 ماه جاری میلادی شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است .

این در حالی است که پیش از این عبدالله گل" وزیر امورخارجه ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NTV این کشور از آمریکا و عراق خواست تا اقدامات خود علیه فعالیت های حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) را افزایش دهند.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه گفت : اگر آمریکا و عراق در اقدامات خود علیه پ.ک.ک کوتاهی کنند، آنگاه آنکارا آماده است تا خود اقدامات مناسب در این باره را انجام دهد.

گل تصریح کرد : در این باره برنامه های مدونی تهیه شده و دولت و ارتش درباره مفاد آن به توافق رسیده اند و در صورت نیاز ارتش ترکیه آماده اقدام نظامی در مرزهای خود با عراق است.

گل درحالی سخن از توافق ارتش و دولت ترکیه برای انجام عملیات نظامی در مرزهای این کشور می کند که پیش از این دولت ترکیه با نظر ارتش این کشور برای اقدام نظامی در خارج از این کشور بر ضد گروه پ.ک.ک مخالف بود و مقامهای دولتی بارها اعلام کرده بودند که هر گونه برخورد با پ.ک.ک باید در داخل ترکیه انجام شود.

مقامهای عراقی و در راس آن رهبران کردستان عراق درباره هرگونه عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال عراق هشدار داده اند.