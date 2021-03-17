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۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۰۵

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

ثبت ۲ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

ثبت ۲ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت ۲ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۵ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۷۲ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۵۲ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان ۲ نفر است که مورد مربوط به شهرستان کنگاور و مورد دیگر مربوط به شهرستان سنقر و کلیایی است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، یک هزار و ۴۹۶ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۴۲ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5172201

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