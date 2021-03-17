به گزارش خبرنگار مهر، احمد برادران ظهر چهار شنبه در شورای اطلاع رسانی خراسان شمالی که در محل استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: تمام رسانه‌های استان و مطبوعات در خصوص تشویق بیشتر مردم در حوزه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجتناب از سفرهای نوروزی اطلاع رسانی‌های بیشتری داشته باشند.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: سیاست و نگاه ستاد ملی کرونا پرهیز از سفرهای نوروزی است لذا رسانه‌های استان با اطلاع رسانی‌های بیشتر در این حوزه می‌توانند همراه سیاست‌های این شورا باشند.

وی افزود: با تدابیر دولت و کادر درمان و بهداشت، ایران جزو کشورهایی با عملکرد مثبت در حوزه مدیریت بیماری کروناست.

برادران با ابراز گلایه از اینکه بیماری کرونا در سطح استان عادی انگاری شده، گفت: متأسفانه حساسیت‌ها نسبت به بیماری کرونا، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به حداقل رسیده که نیازمند مشارکت بیشتر رسانه‌ها در این حوزه هستیم.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی در انتها در خصوص انتخابات پیش رو نیز اظهار داشت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم در سطح استان اتخاذ شده که امیدواریم همچون سال‌های گذشته این پروژه ملی، مهم و حساس با بهترین عملکرد انجام شود.