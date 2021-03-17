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۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۳۸

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خراسان شمالی کاهش یافته است

میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خراسان شمالی کاهش یافته است

بجنورد- معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی گفت: حساسیت‌ها نسبت به بیماری کرونا، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به حداقل رسیده که نیازمند مشارکت بیشتر رسانه‌ها در این حوزه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد برادران ظهر چهار شنبه در شورای اطلاع رسانی خراسان شمالی که در محل استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: تمام رسانه‌های استان و مطبوعات در خصوص تشویق بیشتر مردم در حوزه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجتناب از سفرهای نوروزی اطلاع رسانی‌های بیشتری داشته باشند.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: سیاست و نگاه ستاد ملی کرونا پرهیز از سفرهای نوروزی است لذا رسانه‌های استان با اطلاع رسانی‌های بیشتر در این حوزه می‌توانند همراه سیاست‌های این شورا باشند.

وی افزود: با تدابیر دولت و کادر درمان و بهداشت، ایران جزو کشورهایی با عملکرد مثبت در حوزه مدیریت بیماری کروناست.

برادران با ابراز گلایه از اینکه بیماری کرونا در سطح استان عادی انگاری شده، گفت: متأسفانه حساسیت‌ها نسبت به بیماری کرونا، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به حداقل رسیده که نیازمند مشارکت بیشتر رسانه‌ها در این حوزه هستیم.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی در انتها در خصوص انتخابات پیش رو نیز اظهار داشت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم در سطح استان اتخاذ شده که امیدواریم همچون سال‌های گذشته این پروژه ملی، مهم و حساس با بهترین عملکرد انجام شود.

کد مطلب 5172238

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