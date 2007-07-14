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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۷

پاسخ نماینده تاجیکستان به مهر:

منتظر کسب قهرمانی تاجیکستان در المپیاد جهانی فیزیک باشید !

منتظر کسب قهرمانی تاجیکستان در المپیاد جهانی فیزیک باشید !

نماینده تیم دانش آموزی تاجیکستان در مسابقات المپیاد جهانی فیزیک گفت : تیم تاجیکستان برای کسب مقام اول یا دوم المپیاد جهانی فیزیک به ایران آمده است.

بختیار نماینده تیم دانش آموزی تاجیکستان در مسابقات المپیاد جهانی فیزیک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : از دو روز گذشته وارد ایران شده ایم و همه توان خود را برای کسب عالی ترین نتایج در این مسابقات به کار خواهیم بست.

وی افزود : تنها مشکلی که طی این دو روز در اصفهان داشتیم، گرمای آزاردهنده هوا بوده است.

تیم تاجیکستان متشکل از 5 نفر در این مسابقات حاضر شده است.

المپیاد جهانی فیزیک 22 و 23 تیر ماه در اصفهان برگزار می شود. از 23 تا 31 تیر ماه نیز برنامه های گسترده فرهنگی برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده است.

کد مطلب 517225

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