منتظر کسب قهرمانی تاجیکستان در المپیاد جهانی فیزیک باشید !

بختیار نماینده تیم دانش آموزی تاجیکستان در مسابقات المپیاد جهانی فیزیک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : از دو روز گذشته وارد ایران شده ایم و همه توان خود را برای کسب عالی ترین نتایج در این مسابقات به کار خواهیم بست.
وی افزود : تنها مشکلی که طی این دو روز در اصفهان داشتیم، گرمای آزاردهنده هوا بوده است.
تیم تاجیکستان متشکل از 5 نفر در این مسابقات حاضر شده است.
المپیاد جهانی فیزیک 22 و 23 تیر ماه در اصفهان برگزار می شود. از 23 تا 31 تیر ماه نیز برنامه های گسترده فرهنگی برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده است.
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