با وجود دخالت های آمریکا امکان حل بحران لبنان وجود ندارد

"طلال عتریسی" استاد دانشگاه های لبنان در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره درباره نشست گروه های لبنانی در فرانسه که در روزهای 14 تا 16 ماه جاری میلادی ( 23 تا 25 تیر) برگزار می شود، گفت : انتظار زیادی از این نشست در فرانسه نمی رود، اما این نشست با هدف آرام کردن فضاهای سیاسی بحرانی برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد : در مجموع این نشست، گام مثبتی است بدون اینکه درباره نتایج آن بزرگنمایی کنیم ؛ این نشست ممکن است مقدمه ای برای گامهای بعدی باشد، اما گام نهایی نیست.

لازم به ذکر است، نشست سه روزه پاریس با حضور ‪ ۴۰‬تن از شخصیت های سیاسی از ‪ ۱۴‬تشکل سیاسی و مدنی لبنان به منظور بررسی اوضاع این کشور قرار است روز شنبه 23 تیر در منطقه "سل سن کلود" در جنوب غربی پاریس پشت درهای بسته، تشکیل شود.

عتریسی درباره دلایل واقعی ادامه بحران سیاسی کنونی در لبنان گفت : عواملی که سبب حل نشدن این بحران شده است دلایل پیچیده داخلی و خارجی است؛ زیرا دخالت های خارجی نقش زیادی در این بحران بازی کرده است به ویژه اینکه پس از جنگ اخیر تلاش هایی از سوی ایالات متحده برای تغییر واقعیت لبنان صورت گرفته است و ما هر روزه شاهد دخالت های آمریکا هستیم، لذا با وجود این دخالت ها امکان حل بحران در داخل وجود ندارد؛ مسائل با اوضاع منطقه ای و بین المللی مرتبط است و این مسئله، اوضاع لبنان را پیچیده می کند و دستیابی به راه حل ها را دشوارتر می کند.

وی تاکید کرد : دخالت های آمریکا، حل این بحران را پیچیده کرده است ما از سفیر آمریکا در لبنان هر روز می شنویم که درباره جزئیات اوضاع لنبان اظهار نظر می کند؛ او برای انتخابات ریاست جمهوری لبنان شرط تعیین می کند و از زمان آن سخن می گوید.

عتریسی خاطر نشان کرد : هنگامی که تفاهم سیاسی در داخل لبنان نباشد؛ اوضاع امنیتی هم بی ثبات می شود، لذا در لبنان تغییرات و درگیری های زیادی مشاهده می کنیم که این مسئله حل بحران را دشوار می کند تا جایی که اولویت ها میان طرف ها تفاوت می کند

آنچه حل مشکل را دشوار می کند این است که طرف های سیاسی درباره اصول اساسی تفاهم ندارند؛ اینکه آیا مشکل تفاهم داخلی است یا حل مشکل مرزی با سوریه است یا سلاح مقاومت یا دادگاه بین المللی ، تمام این مسائل در آن واحد وجود دارد، اما هیچ توافقی درباره اینکه از کجا مشکلات را باید حل کرد، وجود ندارد.

وی درباره بهترین راه بحران کنونی در لبنان به خبرنگار مهر گفت : من طرفدار دیدگاهی هستم که می گوید تفاهم داخلی درباره تشکیل دولت وحدت ملی تنها راه برون رفت از بحران کنونی است که زمینه درست برای تفاهم درباره نکات دیگر از جمله مسئله ریاست جمهوری است.

عتریسی خاطر نشان کرد : لبنان کشوری است که دارای موازنه های متعددی است هیچ طرفی نمی تواند لبنان را به هرجایی که می خواهد بکشاند هیچ طرفی نمی تواند که اولویت هایی را که می خواهد بر لبنان تحمیل کند، راه حل در تشکیل دولت وحدت ملی است

هر کس که می خواهد به لبنان کمک کند از جمله طرف های منطقه ای و بین المللی باید این گرایش و رویکرد را در پیش گرفته و از تشکیل دولت وحدت ملی دفاع کنند.

استاد دانشگاه های لبنان درباره علت ادامه پافشاری گروه 14 مارس(گروه حاکم) بر مواضع خود و مخالفت آنها با تشکیل دولت وحدت ملی به خبرنگار مهر گفت : این گروه بر این مسئله شرط بندی کرده است که تغییرات آینده در منطقه تغییرات آمریکایی است و این گروه با تمام قدرت و محاسبه های خود بر این مسئله شرط بندی کرده است، اما طرح های آمریکا در عراق به موفقیت منجر نشده است، لذا این گروه خود را در مشکل می بیند و نمی تواند عقب نشینی کند و منتظر تغییرات آمریکایی است که هنوز رخ نداده است.

لذا این گروه نمی خواهد با درخواست طرف دیگر در تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کند، زیرا این گروه عقب نشینی نمی کند مگر اینکه آمریکایی ها این گروه را به قبول این مسئله مجبور کنند؛طبعا باید منتظر عقب نشینی روشن آمریکا یا تفاهم آمریکایی با کشورهای منطقه باشیم تا این گروه از مواضع خود عقب نشینی کند و بداند دل بستن این گروه به آمریکا سودی ندارد و باید به تفاهم با طرف های دیگر در داخل لبنان برگردد.

عتریسی در پاسخ به پرسش مهر درباره نقش ایران در حل بحران لبنان خاطر نشان کرد: ایران کشور مهم منطقه ای و دارای تاثیر و نفوذ بالایی است؛ این کشور روابط خوبی با سوریه و عربستان و کشورهای اروپایی و طرفهای لبنانی دارد ایران می تواند در نزدیک کردن دیدگاه های طرف های سعودی سوری نقش ایفا کند و در متقاعد کردن فرانسوی ها به اینکه نقش متعادل تری ایفا کنند نقش داشته باشد ؛ ایران از توافق لبنانی ها و نزدیک کردن دیدگاه ها حمایت می کند.