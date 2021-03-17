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۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۲۱:۴۲

رئیس پلیس راهور کرمانشاه خبر داد؛

اعمال محدودیت‌های ترافیکی پنج شنبه آخر سال در کرمانشاه

اعمال محدودیت‌های ترافیکی پنج شنبه آخر سال در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از اعمال محدودیت‌های ترافیکی پنج شنبه آخر سال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری اظهار کرد: همزمان با روز پنج شنبه آخر سال و با توجه به بسته بودن درب آرامستان‌ها در تمامی شهرهای استان کرمانشاه به صورت مقطعی و در معابر منتهی به آرامستان‌ها محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های تردد در مسیرهای منتهی به مزار شهدا و آرامستان‌ها از ساعت هفت صبح اجرا و تا زمان عادی شدن وضعیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: در شهر کرمانشاه در صورت افزایش ترددها و غیر عادی شدن ترافیک، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام خمینی (ره) از تقاطع شهید غیرتمند، میدان ارتش و مسیر غرب به شرق چهار راه سیلو به سمت میدان شهدا به صورت مقطعی محدودیت تردد اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: ترافیک ورودی به میدان شهدا از سمت بلوار آریاشهر از طریق راست گرد به لاین شرقی بزرگراه امام خمینی (ره) هدایت خواهد شد.

شیری گفت: محدودیت ورود به آرامستان‌ها در راستای حفظ سلامت عمومی و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا اعمال و از ورود افراد به صورت سواره و پیاده جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 5172289

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