به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری اظهار کرد: همزمان با روز پنج شنبه آخر سال و با توجه به بسته بودن درب آرامستان‌ها در تمامی شهرهای استان کرمانشاه به صورت مقطعی و در معابر منتهی به آرامستان‌ها محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های تردد در مسیرهای منتهی به مزار شهدا و آرامستان‌ها از ساعت هفت صبح اجرا و تا زمان عادی شدن وضعیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: در شهر کرمانشاه در صورت افزایش ترددها و غیر عادی شدن ترافیک، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام خمینی (ره) از تقاطع شهید غیرتمند، میدان ارتش و مسیر غرب به شرق چهار راه سیلو به سمت میدان شهدا به صورت مقطعی محدودیت تردد اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: ترافیک ورودی به میدان شهدا از سمت بلوار آریاشهر از طریق راست گرد به لاین شرقی بزرگراه امام خمینی (ره) هدایت خواهد شد.

شیری گفت: محدودیت ورود به آرامستان‌ها در راستای حفظ سلامت عمومی و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا اعمال و از ورود افراد به صورت سواره و پیاده جلوگیری می‌شود.