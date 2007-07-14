"محفل ققنوس" ضمنا رکورد 1/40 میلیون دلاری فروش روز اول "هری پاتر و جام آتش" را در سال 2005 شکست که بهترین فروش روز اول فیلمی از مجموعه "هری پاتر" بود. هر چند آن فیلم در یک یک روز جمعه اکران شد.
دانیل رادکلیف در صحنهای از "هری پاتر و محفل ققنوس"
در سطح بین المللی نیز این فیلم روز چهارشنبه در 29 کشور افتتاح شد و به فروش 2/29 میلیون دلار دست یافت. تعداد سینماهای "محفل ققنوس" از چهارشنبه به 4285 افزایش یافت که گسترده ترین افتتاحیه فیلمی از برادران وارنر است. با توجه به اینکه جز فیلم درجه R "اسارت" این هفته فیلم دیگری به طور گسترده اکران نشده، قطعا پسر جادوگر و دوستان او می توانند در پایان روز یکشنبه آینده با اختلاف زیاد نسبت به رقبای خود جایگاه نخست جدول را از آن خود کنند.
فیلم درجه PG-13 "محفل ققنوس" را دیوید ییتس بریتانیایی کارگردانی کرده و فیلمنامه را مایکل گلدنبرگ بر مبنای کتاب جی. کی. رولینگ نوشته است. فیلم جدید در مقایسه با فیلم های قبلی فضایی تیره تر دارد و حضور لرد ولدمورت شیطانی با بازی راف فاینس حالتی تهدیدآمیز به فیلم داده است. بنابراین این بار ممکن است شخصیت هری نتواند برای گروهی از سینماروهای بسیار جوان جذاب باشد. از سوی دیگر، نسلی از هواداران همراه با بازیگران اصلی فیلم دانیل رادکلیف، روپرت گرینت و اما واتسن بزرگ شده اند و همچنان این مجموعه را حمایت می کنند.
بیشتر فیلم های مجموعه "هری پاتر" در یک روز جمعه در ماه نوامبر افتتاح شده اند و فروش سه روز اول از آنها از 3/88 میلیون دلار برای "تالار اسرار" در سال 2002 تا 6/102 میلیون دلار برای "جام آتش" در سال 2005 متغیر بوده است. "زندانی آزکابان" تنها فیلم این مجموعه است که در تابستان اکران شد. این فیلم ژوئن 2004 در سه روز اول اکران 7/93 میلیون دلار فروخت و فروش نهایی آن در داخل آمریکا به 5/249 میلیون دلار رسید که کمترین فروش فیلمی از مجموعه "هری پاتر" در آمریکای شمالی بود.
فروش روز جمعه تا یکشنبه "محفل ققنوس" نمی تواند در آن سطح باشد، برای اینکه تعداد زیادی از طرفداران فیلم قبل از روز جمعه و در فاصله نیمه شب سه شنبه تا شب پنجشنبه برای دیدن فیلم هجوم برده اند. اما "محفل ققنوس" می تواند در سه روز جمعه تا یکشنبه حداقل به فروشی در حد 60 میلیون دلار و حداکثر بین 70 تا 90 میلیون دلار دست پیدا کند.
وارنر می کوشد چندان به توقعات دامن نزند، اما برای "محفل ققنوس" فروش بیش از 125 میلیون دلار در پنج روز اول اکران به هیچ عنوان دور از ذهن نیست، حتی رقمی در حد 140 میلیون دلار هم می تواند واقعگرایانه باشد. در حال حاضر رکورد بیشترین فروش پنج روز اول یک فیلم اکران شده از روز چهارشنبه با 4/152 میلیون دلار در اختیار "اسپایدرمن 2" است. شاید "محفل ققنوس" نتواند به آن رکورد برسد، اما قطعا خود را نزدیک خواهد کرد.
در همین حال "ترانسفورماتورها" پرفروشترین فیلم هفته پیش، قطعا مکان دوم جدول فروش را از آن خود می کند. فیلم جدید مایکل بی که هفته پیش 5/70 میلیون دلار فروش داشت، حتی با از دست دادن 50 درصد تماشاگران خود می تواند 35 میلیون دلار دیگر بدست بیاورد. انیمیشن "راتاتوی" بوئنا ویستا نیز احتمالا تعدادی از تماشاگران جوانتر خود را به "محفل ققنوس" واگذار می کند. فیلم مشترک دیسنی/ پیکسار هفته گذشته در دومین هفته اکران 29 میلیون دلار فروخت.
در این بازار شلوغ به نظر نمی رسد "اسارت" که در 1050 سینما اکران شده بتواند چندان تاثیرگذار باشد. این فیلم تریلر را رولند جافی، کارگردان 62 ساله بریتانیایی ساخته که سازنده فیلم های مطرح "کشتزارهای مرگ"، "ماموریت" و "شهر شادی" است. الیشا کاتبرت و دانیل ژیل در "اسارت" نقش زوجی را بازی می کنند که ربوده و شکنجه می شوند.
این فیلم قرار بود حدود دو ماه پیش اکران شود، اما به این دلیل که "افتر دارک فیلمز"، تهیه کننده فیلم بدون هماهنگی با انجمن فیلم آمریکا MPAA از بیلبورد استفاده کرده بود، این انجمن با توبیخ آنها روند درجه بندی فیلم را یک ماه به تعویق انداخت. به هر حال فیلم های ترسناک درجه R این اواخر شرایط چندان مساعدی نداشته اند. "خوابگاه: بخش دوم" در ماه ژوئن در 2350 سینما در سه روز نخست نمایش تنها 2/8 میلیون دلار فروش داشت و "اسارت" که در کمتر از نصف سینماهای آن فیلم اکران شده، به احتمال زیاد بیشتر از پنج میلیون دلار نمی فروشد.
در حوزه نمایش های محدود، فوکوس فیچرز فیلم درجه R "با من حرف بزن" را توزیع کرده که داستان آن در دهه 1970 روی می دهد. این فیلم را کیسی لمونز کارگردانی کرده و دان چیدل نقش رالف "پتی" گرین، یک چهره رادیویی را بازی می کند. سونی پیکچرز کلسیکس هم فیلم درجه R "مصاحبه" با بازی و کارگردانی استیو بوشمی را روانه سینما کرده است.
Drama/Mex ساخته جراردو نارانجو و "بهترین دوست من"، جدیدترین ساخته پاتریس لکونت، فیلمساز معروف فرانسوی با بازی دانیل اوتوی دیگر فیلم هایی هستند که به طور محدود اکران شده اند. "سحرگاه نجات" ورنر هرتسوگ که هفته گذشته در شش سینما افتتاح شد، این هفته در 38 سینما نمایش داده می شود و تعداد سینماهای مستند "سایکو" هم به 756 افزایش می یابد.
نظر شما