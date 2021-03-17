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۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۲۱:۲۰

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان:

بازی سخت و مهمی پیش رو داریم/ مقابل آلومینیوم ۱۸ نفر هستیم

بازی سخت و مهمی پیش رو داریم/ مقابل آلومینیوم ۱۸ نفر هستیم

رفسنجان - سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان با اشاره به اینکه بازی سخت و مهمی در برابر آلومینیم اراک داریم، گفت: به دلیل مصدومیت و محرومیت، مس رفسنجان باید با ۱۸ بازیکن مقابل حریف به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی چهارشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم اراک با اشاره به تمدید قراردادش، اظهار کرد: بیش از ۵۰ روز باشگاه درخواست تمدید داد و بررسی‌های زیادی را در این مدت داشتیم. در نهایت مقرر شد برنامه بلندمدت‌تر را ادامه دهیم و امیدواریم بتوانیم در مسیری که مدنظرم است با شیب مناسبی در حرکت باشیم.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان اظهار کرد: مربی‌ای نیستم که خیلی باشگاه عوض کند، از حسن اعتماد باشگاه و هواداران تشکر می‌کنم، هدف اولیه ما تثبیت تیم در لیگ برتر است و تلاش می‌کنیم به صورت پلکانی به اهداف خود دست یابیم و شاهد تکامل تیم باشیم.

وی در خصوص بازی با تیم آلومینیم گفت: افتخار دارم که در گذشته سرمربی تیم آلومینیم هم بودم و تعدادی از بازیکنان فعلی آلومینیوم اراک در دوره مربی گری بنده نیز در این تیم مشغول به فعالیت بودند و خوشحالم که در حال حاضر توانسته‌اند به ثبات خوبی در لیگ برتر برسند.

وی ادامه داد: آلومینیوم تیم خوبی است و امیدوارم علی منصوریان نیز همانند رسول خطیبی در این تیم موفق باشد، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در ۱۷ بازی گذشته می‌دانیم که چه بازی سخت و مهمی پیش رو داریم و ما نیز مجموعه هماهنگی هستیم و به مرور زمان در مسیر پیشرفت و برنامه ریزی قدم می‌گذاریم.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان بیان کرد: نداشتن چند بازیکن در بازی فردا مقابل آلومینیوم اراک مهم‌ترین دغدغه باشگاه است که در روند ما تأثیرگذار است، این مساله در روند تیم ما تأثیرگذار است و در بازی پیش روی خود کلاً ۱۸ نفر هستیم که برای ما قطعاً مشکل آفرین است.

ربیعی در خصوص غایبان تیمش در بازی فردا گفت: حامد نورمحمدی چند هفته مصدوم است، عقیل کعبی در بازی مقابل سپاهان محروم شد، قائم اسلامی خواه به دلیل ابتلاء به کرونا ما را همراهی نمی‌کند و باید با تغییرات نسبت به بازی قبلی به میدان برویم.

کد مطلب 5172348

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