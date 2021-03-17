بازی سخت و مهمی پیش رو داریم/ مقابل آلومینیوم ۱۸ نفر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی چهارشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم اراک با اشاره به تمدید قراردادش، اظهار کرد: بیش از ۵۰ روز باشگاه درخواست تمدید داد و بررسی‌های زیادی را در این مدت داشتیم. در نهایت مقرر شد برنامه بلندمدت‌تر را ادامه دهیم و امیدواریم بتوانیم در مسیری که مدنظرم است با شیب مناسبی در حرکت باشیم.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان اظهار کرد: مربی‌ای نیستم که خیلی باشگاه عوض کند، از حسن اعتماد باشگاه و هواداران تشکر می‌کنم، هدف اولیه ما تثبیت تیم در لیگ برتر است و تلاش می‌کنیم به صورت پلکانی به اهداف خود دست یابیم و شاهد تکامل تیم باشیم.

وی در خصوص بازی با تیم آلومینیم گفت: افتخار دارم که در گذشته سرمربی تیم آلومینیم هم بودم و تعدادی از بازیکنان فعلی آلومینیوم اراک در دوره مربی گری بنده نیز در این تیم مشغول به فعالیت بودند و خوشحالم که در حال حاضر توانسته‌اند به ثبات خوبی در لیگ برتر برسند.

وی ادامه داد: آلومینیوم تیم خوبی است و امیدوارم علی منصوریان نیز همانند رسول خطیبی در این تیم موفق باشد، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در ۱۷ بازی گذشته می‌دانیم که چه بازی سخت و مهمی پیش رو داریم و ما نیز مجموعه هماهنگی هستیم و به مرور زمان در مسیر پیشرفت و برنامه ریزی قدم می‌گذاریم.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان بیان کرد: نداشتن چند بازیکن در بازی فردا مقابل آلومینیوم اراک مهم‌ترین دغدغه باشگاه است که در روند ما تأثیرگذار است، این مساله در روند تیم ما تأثیرگذار است و در بازی پیش روی خود کلاً ۱۸ نفر هستیم که برای ما قطعاً مشکل آفرین است.

ربیعی در خصوص غایبان تیمش در بازی فردا گفت: حامد نورمحمدی چند هفته مصدوم است، عقیل کعبی در بازی مقابل سپاهان محروم شد، قائم اسلامی خواه به دلیل ابتلاء به کرونا ما را همراهی نمی‌کند و باید با تغییرات نسبت به بازی قبلی به میدان برویم.