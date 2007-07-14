دیوید یکی از اعضای تیم هفت نفره اتریش در مسابقات جهانی المپیاد فیزیک اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : اگر چه آماده سازی های زیادی داشته ایم اما نمی توانم با صراحت بگویم که تیم ما نتایج عالی را کسب خواهد کرد.

وی که به نمایندگی از تیم اتریش صحبت می کرد، افزود : اتریش یکی از کشورهایی است که سابقه درخشانی در مسابقات المپیاد جهانی فیزیک داشته است. با این حال نمی توانیم خود را با کشورهای دیگر که آموزشهای مختلفی داشته اند مقایسه کنیم.

دیوید گفت : با این حال نکته مهم آن است که هدف اصلی ما کسب مدال نیست زیرا ما پیش از این مدالهای زیاد کسب کرده ایم.

عضو تیم دانش آموزی اتریش در مسابقات المپیاد جهانی فیزیک افزود : هدف اصلی ما آموزش و دریافت آموزه های جدیدی از فیزیک به عنوان یک علم پایه است.

تیم دانش آموزی اتریش به همراه دو سرپرست از دو روز گذشته وارد ایران شده است.

المپیاد جهانی فیزیک با شرکت ‪ 70‬کشور جهان، 22 و ‪ ۲۳‬تیرماه در اصفهان برگزار می ‌شود. در روزهای 23 تا 31 تیر ماه نیز برای تیم های شرکت کننده برنامه فرهنگی قابل توجهی تدارک دیده شده است.