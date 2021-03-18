هوای روز پنجشنبه اصفهان سالم است

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز پنجشنبه - ۲۸ اسفند - با میانگین ۹۵ در وضعیت قابل قبول ثبت شده است.

وی با اشاره به وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش دائم آلودگی شهر اصفهان، ادامه داد: هم اکنون خیابان استانداری با شاخص ۹۹، میدان فیض با شاخص ۸۵، میدان انقلاب با شاخص ۷۳، خیابان باهنر با شاخص ۹۸، خیابان پروین با شاخص ۷۷، خیابان رودکی با شاخص ۸۷، خیابان رهنان با شاخص ۶۵، خیابان کاوه با شاخص ۸۳، خیابان میرزا طاهر با شاخص ۵۵، کردآباد با شاخص ۷۴ و خیابان ورزشگاه میثاق با شاخص ۹۸ در وضعیت قابل قبول "سالم" است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه شاخص‌های کیفی هوا در دو ایستگاه پر تردد شهر در وضعیت ناسالم است، ادامه داد: شاخص‌های کیفی هوا صبح امروز در ایستگاه میدان احمدآباد با میانگین ۱۱۰ و بزرگراه خرازی با میانگین ۱۰۳ وضعیت (نارنجی) و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

صادقیان با اشاره به کیفیت هوای شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان نیز، گفت: امروز هوای شاهین شهر با میانگین ۱۰۰، شهر سجزی با میانگین ۷۸ و مبارکه با میانگین ۵۸ در وضعیت قابل قبول است؛ همچنین داده‌های ایستگاههای سنجش کیفی هوا در شهرهای خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.