ائتلاف باید بوی خوش اصولگرایی بدهد / سهمیه بندی در ائتلاف را قبول ندارم

عماد افروغ، نماینده تهران و عضو ارشد اصولگرایان مستقل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اصولگرایی یک آرمان متعالی است و اهداف بزرگی را حمل می کند و لذا باید در تمام مراحل و اقدامات سیاسی، شاهد این مسئله باشیم.

وی افزود: ما عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مسئله ائتلاف، حدی از دستیابی به قدرت سیاسی و کارایی محدود و خاصی دارد. نباید اینگونه تصور کرد که اگر یک لیست را صرفنظر از اختلافات مبنایی ارائه کردیم، به مقصد مطلوب رسیده‌ایم.

وی گفت: برخی معتقدند که به طور مثال اگر دوم خردادی ها در مجلس هفتم، لیست مشترک می دادند، پیروز میدان بودند، در حالی که ما در بین اصولگرایان هم شاهد لیست های متفاوتی بودیم ولی مردم خودشان به یک لیست رای دادند که آن هم لیست ائتلافی نبود.

به گفته افروغ، اگر مردم واقعا به دوم خردادی ها در مجلس هفتم اقبال داشتند، آنها را از لابه لای لیست های مختلف گزینش می‌کردند و به آنها رای می دادند.

وی ائتلاف را یک تاکتیک دانست و گفت: باید این نکته را هم در نظر داشت که محتوا و اصول، نباید فدای تاکتیک شود و هدف را قربانی ابزار کند.

این عضو آبادگران مجلس، همچنین اظهار داشت: من مخالف ائتلاف نیستم، اما ائتلاف های بی‌بنیان و بزرگنمایی ائتلاف را هم قبول ندارم. اگر قرار باشد این ائتلاف به مثابه یک ابزار؛ کل مضمون، محتوا و اصولگرایی را زیر سئوال ببرد، حتی اگر ما را هم به مقصد برساند، کوتاه مدت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه بایستی به فعالیت های سیاسی هدفدار، نگاه فرآیندی داشت، تصریح کرد: صرفنظر از محدوده اثربخشی مربوط به ائتلاف، به مثابه یک ابزار؛ باید بررسی کرد که این ائتلاف چگونه و با حضور چه گروه هایی میخواهد شکل بگیرد.

افروغ ادامه داد: آیا ائتلاف بر سر اصول است؟ آیا ائتلاف بر سر برنامه هاست؟ آیا ائتلاف بر سر یک تقسیم کار است؟ آیا ائتلاف بر اساس یک وحدت در عین کثرت است؟ یا ائتلاف بر سرسهمیه بندی اصولگرایان برای یک سهمیه بندی است؟ اینکه حالا گروه های زیادی هستند و هرکدام بلندگویی در اختیار دارند و با سابقه ای که دارند، هرکدام توان بسیج نیرو را دارند و به ابزارها و امکانات سیاسی وصل هستند، بیاییم و بدون هیچ پشتوانه، فکری، مضمون و محتوای قابل قبول و نیز بدون پشتوانه برنامه ای به هرکدام از گروه ها سهمی بدهیم.

این استاد دانشگاه، همچنین در ادامه با ابراز تعجب از ائتلاف شکل گرفته توسط اصولگرایان گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، افرادی در این ائتلاف حضور دارند که زمانی علیه یکدیگر موضع می گرفتند و مواضعشان را هم مرتبط با جریان اصولگرایی می دانستند. حال چطور ممکن است که یکباره نوع نگاه خاصی که بزرگنمایانه هم هست، به دور هم جمع می شوند؟ مسلم است که این ائتلاف، بر سر قدرت است و به محض شکل گرفتن و حتی رسیدن به قدرت، از هم فرومی پاشد.

افروغ تاکید کرد: بهترین ائتلاف، ائتلاف بر سر اصول است. ائتلاف بر سر معیارهاست. ابتدا باید معیارهای خود را به مردم معرفی کنند تا مردم ببینند افرادی که در این ائتلافند، آیا منطبق بر این اصول و معیارها بوده اند یا خیر؟ این مسئله هم برای اصولگرایان صدق می کند و هم برای اصلاح طلبان.

عضو ارشد اصولگرایان مستقل با اشاره به موانع موجود بر سر راه یک ائتلاف گفت: اولین آسیب و مانع پیش روی یک ائتلاف، مشخص نبودن معیارها و ملاک های آن ائتلاف است. مانع دوم این ائتلاف این است که خود را بیشتر از آنچه در نظر مردم هست، بزرگ نمایاند و فراتر از یک تاکتیک و ابزار به آن نگاه شود. فاصله گرفتن از حقیقت، روی آوردن به مصلحت، مداهنه، مصامعه، گرایش به توجیهات ناروا، تملق ها و ملاحظه کاری ها، روی آوردن به به سازش کاری ها و محافظه کاریها، دیگر موانعی مهمی هستند که بر سر راه جریان اصولگرایی قرار دارند.

افروغ گفت: این گروه ها باید بازخوردی از جامعه دریافت کنند و ببینند که آیا جامعه راضی هست از عملکرد این گروه یا خیر؟ آیا توانسته اند پاسخگوی آرمانهای مردم بوده اند با خیر؟ آیا هنوز در همان فضای وحدت نظر، وحدت اخلاقی و فضای روحانی و معنوی که باعث شکل گیری مجلس هفتم و شوراهای دوم شد، هستیم یا خیر؟ آیا آنها توانسته اند، وفادار به آرمانهای معنوی و اخلاقی بودند؟ آیا جنگ بر سر قدرت نداشته اند؟ آیا تغییر مواضع پی در پی نداشته اند؟

این فعال سیاسی خطاب به اصولگرایان گفت: خیلی ها فکر می کنند که مطرح کردن یک سری مسائل ریشه ای، کمک به رقیب است. این افراد از رفتارهای غیرمحتوایی خودشان غافلند. این افراد از توجیهاتی که باعث شکل گیری و تقویت جناح رقیب میشود غافل می مانند. آنها سکوت هایشان، توجیهاتشان، تطهیرهایشان، تقدیسهایشان، عدم نقادی هایشان، عدم فهم مسوولیت های خودشان در قبال شهروندان را کنار می گذارند و فقط به این می اندیشند که اگر کسی بحث اصولی کرد، این فرد مخل دستیابی اصولگرایی به قدرت است. در واقع تمام مسائل محتوایی و مضمونی کنار زده میشود و یک مبحث حقیقت گرایانه و اصولگرایانه مخل این ائتلاف میشود.

این استاد دانشگاه در ادامه این گفتگو ابراز عقیده کرد: اگر اصولگرایان اقبالی داشته باشند، اقبال بر سر حقیقت گرایی و اصولگرایی شان است. به میزانی که اصولگرایان، اصولگرایانه رقتار کنند، اصولگرایانه نظارت کنند، حقیقت گرایانه عمل کنند، مردم به آنها اقبال خواهند داشت و اگر از این حقایق فاصله بگیرند، از رسیدن به قدرت باز خواهند ماند.

افروغ در بخش پایانی این گفتگو ، گفت: احساس می کنم که اعضای این ائتلاف می پندارند که ائتلاف خوبی را شکل داده اند. من معتقدم در خوشبینانه ترین حالت این ائتلاف فقط حدی را پوشش میدهد.

این عضو ارشد اصولگرایان مستقل خاطر نشان کرد: اگر این حد قرار باشد فراتر از توجه به اختلافات مبنایی باشد و بخواهد جانشین محتواگرایی ها و مضمون گرایی ها بشود، می تواند یک خودکشی دسته جمعی هم باشد که باید از آن پرهیز کرد. بنابراین کسانی که دست به این ائتلاف زده اند باید پاسخگوی سئوالات من باشند و بگویند که این ائتلاف بر سر سهمیه بندی است یا واقعا ائتلافی ریشه ای و بنیادین تلقی می‌شود؟