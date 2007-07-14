باید به استراتژی جدید آمریکا در عراق فرصت داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو امریکن اینترپرایز در تحلیلی نوشت : با افزایش شمار نیروهای آمریکایی در عراق مخالفتها در داخل آمریکا نیز افزایش یافت که به این مخالفتها می توان در بین سیاستمداران و از جمله سناتور"ریچارد لوگار" اشاره کرد.

"فردریک کاگان" و"توماس دانلی" نویسندگان این تحلیل خاطرنشان می کنند: استراتژی جدید نظامی آمریکا درعراق وارد مرحله دوم خود شده است. هدف از این مرحله برقراری امنیت پایدار برای بغداد به شکلی است که پیشرفت سیاسی در عراق بتواند ایجاد شود.

در ادامه این مطلب آمده است: درسهای آموخته شده از اشتباهات گذشته آمریکا در عراق یک نوع آگاهی را به رویکرد " دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق برای برنامه ریزی وی در جنگ کنونی داده اند. این استراتژی جدید احتمالا در صورتی که سیاستمداران و مقامهای نظامی به آن فرصتی بدهند، موفق خواهد شد.

در بین درسهایی که از اشتباهات در جنگ عراق گرفته شده و در استراتژی کنونی آمریکا در عراق به آن توجه شده، می توان به این موارد اشاره کرد:

نخست آنکه پیشرفت سیاسی به خودی خود نخواهد نتوانست خشونتها را کاهش دهد.

دوم آنکه همه تلاشهای آمریکا برای ایجاد امنیت در عراق در نتیجه شمار کم نیروهای آمریکایی ناکام مانده است، هر چند در برخی موارد موفقیتهایی وجود داشته است.

سوم آنکه کاهشهای سریع در شمار نیروهای ائتلاف، موفقیت تقریبا همه عملیاتهای گذشته را تضعیف کرد.

چهارم آنکه پیش از هر عملیات موفقی، فرماندهان،زمانی را برای توسعه یک تصویر اطلاعاتی خوب از وضعیت آن منطقه تلف کرده اند.

پنجم، تلفات نیروهای ائتلاف در آغاز هرگونه عملیات مهمی وقتی که نیروهای ائتلاف به طرف مناطقی پیش می روند که پیشتر در دست دشمن بوده، به طور کلی افزایش می یابد.

نویسندگان معتقدند: اما دلایلی وجود دارد که در این مرحله باور کرد عملیاتهای کنونی به طور چشمگیری سطح خشونتها در بغداد را کاهش خواهد داد . این دستاورد به خودی خود کمک مهمی به امنیت آمریکا خواهد بود، چرا که شکست بزرگی را بر القاعده و همپیمانان آن وارد می کند .

امریکن اینترپرایز می افزاید: این دستاورد همچنین یک موقعیت بی سابقه را در عراق پس از جنگ ایجاد می کند ، عراقی که در آن دولت منتخب می تواند سیاستها را برای ایجاد امنیت در پایتختی که اوضاع آن به شکل عادی بازمی گردد، محقق و درباره آن بحث کند. عراقی که در آن شیعیان و سنی ها می توانند بدون نگرانی از درگیری های فرقه ای به مصالحه دست پیدا کنند و عراقی که در آن نیروهای امنیتی این کشور می توانند کم کم مسئولیت حفظ امنیت را بر عهده بگیرند.

به عقیده این موسسه مطالعاتی، استراتژی کنونی در مسیر خود به سوی ایجاد چنین نتیجه ای قرار دارد و به همین دلیل است که چرا شایسته آن است تا به آن فرصتی داد که موفق شود.