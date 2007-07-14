آلمان را با بهترین نتایج بدرقه خواهید کرد / فیزیک حامل پیام نزدیکی ملتهاست

ایلیا عضو تیم پنج نفره دانش آموزی آلمان در مسابقات جهانی فیزیک اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تیم آلمان طی دو روز گذشته که در اصفهان به سرمی برد، خود را برای حضور هر چه بهتر در این مسابقات آماده کرده است.
وی افزود : تیم ما تمرین های فشرده ای را پشت سر گذاشته و مطمئنا بهترین نتایج را کسب خواهیم کرد.
ایلیا اضافه کرد: مطمئنا فیزیک می تواند پل ارتباطی محکمی میان تیم های دانش آموزی باشد. از سوی دیگر عامل بزرگی در نزدیکی هر چه بیشتر ملتها و فرهنگها محسوب می شود.
تیم دانش آموزی آلمان در قالب تیم پنج نفره دانش آموزی از فردا رقابت خود با نمایندگانی از هفتاد کشور جهان در مسابقات المپیاد جهانی فیزیک را آغاز خواهد کرد.
المپیاد جهانی فیزیک با شرکت 70کشور جهان 22 و ۲۳تیرماه در اصفهان برگزار می شود. در روزهای 23 تا 31 تیر ماه نیز برای تیم های شرکت کننده برنامه فرهنگی قابل توجهی تدارک دیده شده است.
نظر شما