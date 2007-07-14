"کودکان ایران زمین"کنسرت می دهند

"سودابه سالم" ضمن اعلام این خبردرگفتگو با خبرنگار مهر گفت : این کنسرت در جشنواره سال گذشته اجرا شد و چون با استقبال خوبی از سوی مخاطب روبرو شد قرار شده در روزهای 31 تیر ،1 و 2 مرداد ساعت 18 در تالار وحدت برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به چگونگی اجرای این کنسرت گفت : این اجرا به نوعی سفر به مناطق مختلف ایران است که به صورت نقالی با عنوان "ایران به روایت رستم"توسط نقال نوجوان "فاطمه غلامی" نقالی می شود.

سرپرست گروه موسیقی"کودکان ایران زمین" همچنین خاطرنشان کرد : شکل روایت داستان به این ترتیب است که رستم در گذراز هفت خان ،هر منطقه رابا نوع موسیقی خاصی که دارد معرفی می کند و در خان آخر به تهران به ویژگی های فرهنگی ایران می پردازد.

سالم افزود: کل اجرا 12 قطعه است که در این هفت خان مطرح می شود و به موسیقی مناطقی چون بلوچستان ، هرمزگان، فارس وئ کردستان به شکل ویژه تری می پردازد.

وی درباره ویژگی این کنسرت گفت : این اجرا نگاهی نو به موسیقی کودک دارد به این معنی که این هنر گران بها بیانگر هویت واقعی فرد در مراحل مختلف زندگی است ضمن اینکه در این کنسرت بچه ها با فرهنگ های متفاوت در مناطق مختلف آشنا می شوند به نظرمن لزوم برگزاری چنین کنسرت هایی بیانگراین مطلب است که تنها حرف زدن و شعار دادن در جهت شناخت هویت ملی و فرهنگی کارساز نیست و مسئولان باید با ایجاد فضاهای مناسب این راه برای همه کسانی که به نوعی در شناخت هویت فرد موثر هستند باز کرد.

لازم به ذکر است کنسرت گروه موسیقی "کودکان ایران زمین " به شکل تک نوازی و دو نوازی اجرا می شود وتکنوازان این گروه "کیارش ساکت " تکنوازی تار، "پژمان پرنیا" تنبک ، "کیارش سیفی نیا" کلارینت ، "سحر" و "سامان باقی "نی و "بهار کامکار" عود هستند.