دکتر سروش مدبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور کاهش آلودگی خاک ها ، طرح جلوگیری از آلودگی خاک ها توسط کارشناسان در سازمان حفاظت محیط زیست در حال تهیه است و بنا داریم به زودی جهت تصویب و اجرایی شدن به هیئت دولت ارائه کنیم .

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: بخش‌های زیادی از زمین در مناطق مختلف کشور به علت بی توجهی آلوده می شوند و این در حالی است که هیچ دستگاهی حاضر به پاسخگویی نیست.

وی گفت : رفع آلودگی خاک در مدت زمانی کوتاه امکان پذیر نیست و حتی آلودگی قسمت کمی از خاک تا سالها باقی می ماند و برای رفع آن باید بودجه های کلانی هزینه کرد.

مدبری تصریح کرد: با تصویب قانون جلوگیری از آلودگی خاک ، دستگاهها در برابر خاک احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت و به طور حتم روند آلودگی کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ، به افزایش آلودگی خاک ها اشاره کرد و گفت : گرچه هنوز به صورت دقیق از میزان آلودگی خاک ها اطلاعی نداریم اما با توجه به اینکه همواره خاک بی صاحب بوده و هیچ دستگاهی تا کنون برای حفظ و پاک نگه داشتن آن احساس مسئولیت نکرده است، بنابراین وجود آلودگی بسیار در خاک ها بعید نیست.