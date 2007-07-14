  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

طرح جلوگیری از آلودگی خاک‌ها طی دو ماه آینده به هیئت دولت ارائه می‌شود

طرح جلوگیری از آلودگی خاک‌ها طی دو ماه آینده به هیئت دولت ارائه می‌شود

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طی دو ماه آینده طرح جلوگیری از آلودگی خاک‌ها جهت تصویب به هیئت دولت ارائه می‌شود.

دکتر سروش مدبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور کاهش آلودگی خاک ها ، طرح جلوگیری از آلودگی خاک ها توسط کارشناسان در سازمان حفاظت محیط زیست در حال تهیه است و بنا داریم به زودی جهت تصویب و اجرایی شدن به هیئت دولت ارائه کنیم .

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: بخش‌های زیادی از زمین در مناطق مختلف کشور به علت بی توجهی آلوده می شوند و این در حالی است که هیچ دستگاهی حاضر به پاسخگویی نیست.

وی گفت : رفع آلودگی خاک در مدت زمانی کوتاه امکان پذیر نیست و حتی آلودگی قسمت کمی از خاک تا سالها باقی می ماند و برای رفع آن باید بودجه های کلانی هزینه کرد.

مدبری تصریح کرد: با تصویب قانون جلوگیری از آلودگی خاک ، دستگاهها در برابر خاک احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت و به طور حتم روند آلودگی کاهش خواهد یافت.  

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ، به افزایش آلودگی خاک ها اشاره کرد و گفت : گرچه هنوز به صورت دقیق از میزان آلودگی خاک ها اطلاعی نداریم اما با توجه به اینکه همواره خاک بی صاحب بوده و هیچ دستگاهی تا کنون برای حفظ و پاک نگه داشتن آن احساس مسئولیت نکرده است، بنابراین وجود آلودگی بسیار در خاک ها بعید نیست.

کد مطلب 517288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها