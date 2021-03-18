به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوازی عصر امروز پنجشنبه در نشست خبری پس از بازی مقابل صنعت نفت آبادان، گفت: در فوتبال برخورد بین بازیکنان کاملاً عادی است و بازیکنان ما به دلیل مصدومیت روی زمین می‌افتادند و هرگز قصد وقت‌کشی را نداشتند.

وی با بیان اینکه بازی سختی را در آبادان و در برابر صنعت نفت داشتیم، افزود: بازیکنان ما ۹۵ دقیقه در این دیدار سخت تلاش کردند و به حریف آبادانی اجازه خودنمایی ندادند تا به یک امتیاز مهم دست یابیم.

مربی تیم فوتبال پدیده مشهد گفت: تشکر ویژه‌ای از بازیکنان شهر خودرو دارم زیرا در شهری و برابر تیمی امتیاز کسب کردیم که مهمانان بزرگی را شکست داده بود.

تیم‌های صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد در هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل یکدیگر به تساوی بدون گل رسیدند.

تیم فوتبال شهر خودرو مشهد عصر روز پنجشنبه از هفته هجدهم لیگ برتر میزبانش صنعت نفت آبادان را با نتیجه مساوی بدون گل متوقف کرد.