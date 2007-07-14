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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

حضور دبیر جهانی المپیاد فیزیک در اصفهان

حضور دبیر جهانی المپیاد فیزیک در اصفهان

دبیر کل المپیاد جهانی فیزیک برای برگزاری این رویداد بزرگ علمی در دانشگاه صنعتی اصفهان حضور یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، پرفسور گورژیفسکی دبیر المپیاد جهانی فیزیک به همراه همسرش در سی و هشتمین دوره مسابقات المپیاد جهانی فیزیک اصفهان حضور یافته است.

وی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برگزاری رقابت های جهانی و با اهمیتی نظیر المپیاد جهانی فیزیک کمک شایانی به توسعه علوم و نگرش های علمی و تحقیقاتی در کشورهایی نظیر ایران می کند.
 
پروفسور گورژوفسکی اضافه کرد : چنین رویدادهای علمی به ارتقای فیزیک، آموزش فیزیک، علوم و موارد مرتبط با آن منجر می شود. المپیاد فیزیک اقدامی بزرگ در ارتقای همه جانبه کشوری نظیر ایران محسوب می شود و از این راه، دستاوردهای بزرگتری نیز حاصل می شود.

وی افزود: المپیاد فیزیک تنها رقابتی در عرصه فیزیک نیست. این رویداد بزرگ، آوردگاه بی نظیری برای دانش آموزان دبیرستانی که عمدتا علاقمند به علوم هستند، محسوب می شود.

پروفسور گورژوفسکی افزود : از اینکه المپیادهای فیزیک در کشورهای مختلف برگزار می شود، خیلی خوشحال هستم. از این راه خانواده المپیادها بر دانش خود از موارد مختلف کشورهای میزبان نظیر سیستم های آموزشی و دستاوردهایشان می افزایند.

وی ادامه داد: در این میان ایران یک نمونه بارز است. از آن گذشته فکر می کنم بسیاری از دانش آموزانی که راهی ایران می شوند، برای نخستین بار است که این کشور بزرگ را می بینند. چنین دیدارهایی برای همیشه در اذهان جاودانه خواهد ماند.

کد مطلب 517297

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