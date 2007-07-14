حضور دبیر جهانی المپیاد فیزیک در اصفهان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، پرفسور گورژیفسکی دبیر المپیاد جهانی فیزیک به همراه همسرش در سی و هشتمین دوره مسابقات المپیاد جهانی فیزیک اصفهان حضور یافته است.
پروفسور گورژوفسکی اضافه کرد : چنین رویدادهای علمی به ارتقای فیزیک، آموزش فیزیک، علوم و موارد مرتبط با آن منجر می شود. المپیاد فیزیک اقدامی بزرگ در ارتقای همه جانبه کشوری نظیر ایران محسوب می شود و از این راه، دستاوردهای بزرگتری نیز حاصل می شود.
وی افزود: المپیاد فیزیک تنها رقابتی در عرصه فیزیک نیست. این رویداد بزرگ، آوردگاه بی نظیری برای دانش آموزان دبیرستانی که عمدتا علاقمند به علوم هستند، محسوب می شود.
پروفسور گورژوفسکی افزود : از اینکه المپیادهای فیزیک در کشورهای مختلف برگزار می شود، خیلی خوشحال هستم. از این راه خانواده المپیادها بر دانش خود از موارد مختلف کشورهای میزبان نظیر سیستم های آموزشی و دستاوردهایشان می افزایند.
وی ادامه داد: در این میان ایران یک نمونه بارز است. از آن گذشته فکر می کنم بسیاری از دانش آموزانی که راهی ایران می شوند، برای نخستین بار است که این کشور بزرگ را می بینند. چنین دیدارهایی برای همیشه در اذهان جاودانه خواهد ماند.
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