حضور دبیر جهانی المپیاد فیزیک در اصفهان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، پرفسور گورژیفسکی دبیر المپیاد جهانی فیزیک به همراه همسرش در سی و هشتمین دوره مسابقات المپیاد جهانی فیزیک اصفهان حضور یافته است.

وی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برگزاری رقابت های جهانی و با اهمیتی نظیر المپیاد جهانی فیزیک کمک شایانی به توسعه علوم و نگرش های علمی و تحقیقاتی در کشورهایی نظیر ایران می کند.