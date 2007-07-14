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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۱

ازدواجهای شرعی میان جوانان مسلمان فرانسه افزایش یافته است

جوانان مسلمان فرانسه به نحو درحال رشدی به ازدواجهای مطابق شرع و قوانین اسلامی روی آورده‌اند و در راستای حفظ هویت دینی و اسلامی خود تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، داوود مشکین رئیس شورای امامان فرانسه گفت: ازدواجهای شرعی اسلامی در فرانسه افزایش می‌یابد. مسلمانان فرانسه از نسل سوم و حتی دوم بیش از ازدواجهای رسمی و مدنی به ازدواجهای شرعی علاقه نشان می‌دهند.

قوانین فرانسه تصریح می کنند که در صورت ازدواج باید نام زوج و زوجه در دفاتر دولتی ثبت شود، اما مسلمانان فرانسه این امر را از نظر دینی کامل نمی‌دانند و برای شرعی کردن ازدواج خود به مساجد رجوع می‌کنند.

درحالی که برای مقامات فرانسه ثبت ازدواج مدنی کفایت می کند اقلیت مسلمان بویژه جوانان این کشور علائق رو به رشدی را به این واجب دینی نشان می‌دهند که این امر نشان از حفظ هویت دینی در کشوری سکولار چون فرانسه دارد.

امامان مساجد نیز جوانان را به ثبت هر دو ازدواج تشویق می‌کنند تا علاوه بر حفظ هویت دینی، آنها را به احترام هنجارهای کشور دعوت کنند.

اسماعیل 23 ساله که این هفته در مسجد پاریس ازدواج کرد گفت: ازدواج مدنی در قانون فرانسه به منزله حفظ حقوق زوج متأهل است اما ازدواج شرعی انتخاب نیست بلکه باید هویت اسلامی خود را در غرب حفظ کنیم.

مسلمانان فرانسه 6 میلیون نفر تخمین شده اند که این تعداد بزرگترین جامعه مسلمان اروپا را تشکیل داده‌اند.

کد مطلب 517308

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