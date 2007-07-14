موفقیت مذاکره با آژانس شاهدی بر ناکارآمدی شورای امنیت است

دکتر محمد کیارشی، صاحب نظر امور بین الملل و نماینده سابق ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به پایان دور اول مذاکرات ایران و آژانس گفت: البرادعی با سخنان غافلگیرکننده اخیر خود، سنگ بنای این مذاکرات سازنده را بین ایران و آژانس گذاشت.

وی افزود: تداوم این مسیر می تواند باعث گشایش های جدی در موضوع هسته ای شود.

کیارشی تصریح کرد: بنده اکنون در اروپا حضور دارم و شاهد جو مثبت رسانه ای و خبری ناشی از این مذاکرات هستم، این مذاکرات در غرب به عنوان گفتگوهای سازنده تلقی شده است.

نماینده اسبق کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: موفقیت مذاکرات اخیر ایران و آژانس، دلیل دیگری بر این موضوع است که تنها راه حل موضوع هسته ای ایران، گفتگو و حل مسائل در چارچوب آژانس است و شورای امنیت مرجع مناسبی برای حل و فصل این موضوع نیست.

کیارشی با اشاره به پیامدهای گفتگوهای ایران و آژانس گفت: این مذاکرات می تواند، فصل جدیدی از موضوع هسته ای ایران باشد و باعث کاهش تنش های موجود شود.