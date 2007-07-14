تکلیف مالکیت پارک تنیس کرج مشخص نیست

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 1374 بنیاد شهید اقدام به کسب جواز ساخت بخشی از زمین های ضلع غربی بلوار شهید آجرلو کرده و در حال حاضر پس از گذشت بیش از 12 سال به رغم احداث پارک تنیس مسئله مالکیت خود را مطرح کرده است.

عباس زارع افزود: هم اکنون قسمتی از پارک تنیس که تحت مالکیت بنیاد شهید محسوب می شود تعطیل شده است و شهروندان اجازه استفاده از آن بخش ها را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد شهید کاربری مسکونی چهار قطعه زمین پارک تنیس و ارضی پایین تر و بالاتر پارک را نیز اخذ کرده و خواهان تصرف املاک مذکور است.

زارع یادآور شد: مسئولان شهرداری مرکز و بنیاد شهید در حال مذاکره هستند تا توافقات لازم صورت بگیرد.

پارک تنیس به مساحت 16 هزار متر در سال 83 با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال در غرب کرج به بهره برداری رسید.