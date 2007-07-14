مرحله دوم اردوی شنا از امروز در آزادی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی کادر فنی تیم ملی شنا، اسامی شناگران مدعو به اردوی دوم به شرح ذیل است:

• بزرگسالان: محمد علیرضایی، شاهین برادران، محمد بیداریان، پاشا وحدتی، سهیل آشتیانی، سعید آشتیانی، امین نوشادی، هومن ریاحی، حمیدرضا مبرز و سیروس سعید

• رده سنی 17-15 سال: سامان سالاری، احمدرضا جلالی و رضا انصاری

• رده سنی 14-13 سال: پوریا مالدار قصری



تمرینات تیم زیر نظر کادر مربیان تیم ملی شنا، بهزاد مهدی خبازیان(سرمربی) ، خشایار حضرتی(مربی) و محسن سمیع زاده (کمک مربی) هر روز صبح و عصر از ساعت 5/7 لغایت 30/9 و 30/15 لغایت 30/17 دنبال می شود.



تیم های شنای کشورمان خود را برای حضور در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی رده های سنی و عموم آسیا که شهریور ماه جاری در جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد آماده می کنند.

