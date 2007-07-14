آمریکا در بازسازی افغانستان کوتاهی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز با بیان این مطلب نوشت : با آنکه آمریکا، مسئول اصلی بازسازی زیر ساخت های افغانستان به ویژه جاده های ارتباطی این کشور است، اما هنوز اقدامات چندانی در این باره انجام نشده است.

بر اساس این گزارش،6 سال از زمان حضور آمریکا در افغانستان می گذرد و با آنکه قرار بود این کشور جاده های افغانستان را بهسازی کرده و جاده های ارتباطی جدیدی را در این کشور احداث کند، اما هنوز نیروهای ائتلاف، ناتو و حتی نیروهای آمریکایی و افغانی مجبورند اغلب رفت و آمدهای خود به نقاط مختلف کشور را با استفاده از بالگرد و یا هواپیما انجام دهند.

بر همین اساس نیروهای آمریکایی در توجیه روند کند بازسازی افغانستان، نا امنی موجود در افغانستان را دلیل اصلی کندی روند بازسازی این کشور دانسته و می گویند پیمانکاران و ماشین های راه سازی، امنیت چندانی در افغانستان ندارند و نیروهای طالبان اغلب آنها را مورد حمله قرار می دهند.

واشنگتن تایمز در ادامه مطلب خود می نویسد: در حالی روند بازسازی جاده های افغانستان کند پیش می رود که اندکی بعد از حمله آمریکا به این کشور در سال 2001 میلادی، آژانس توسعه بین الملل آمریکا مبلغی معادل 300 میلیون دلار را به بهسازی این راه ها و جاده ها به ویژه جاده های اطراف کابل اختصاص داد.

