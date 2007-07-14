چینی ها مظلومی را جانشین قلعه نویی کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی ، صبح امروز زمانی که امیر قلعه نویی در نشست خبری با حضور خبرنگاران شرکت کرده بود، پرویز مظلومی نیز وی را همراهی می کرد اما به دلیل کمبود جا کنار میز کنفرانس ایستاده بود.

حضور مظلومی در این نشست خبری باعث شد خبرنگاران چنیی از او به عنوان جانشین امیر قلعه نویی در بازی فردا یاد کنند که البته سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان این گمانه زنی را رد کرد.

قلعه نویی به دلیل پرتاب بطری در دیدار برابر ازبکستان از سوی داور اخراج شد و در دیدار فردا نمی تواند روی نیمکت بنشیند.