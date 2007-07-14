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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

گزارش مهر از مالزی - 104

چینی ها مظلومی را جانشین قلعه نویی کردند

چینی ها مظلومی را جانشین قلعه نویی کردند

خبرنگاران چینی با دیدن پرویز مظلومی در نشست خبری صبح امروز از وی به عنوان جانشین امیر قلعه نویی در بازی فردا یاد کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی ، صبح امروز زمانی که امیر قلعه نویی در نشست خبری با حضور خبرنگاران شرکت کرده بود، پرویز مظلومی نیز وی را همراهی می کرد اما به دلیل کمبود جا کنار میز کنفرانس ایستاده بود.

حضور مظلومی در این نشست خبری باعث شد خبرنگاران چنیی از او به عنوان جانشین امیر قلعه نویی در بازی فردا یاد کنند که البته سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان این گمانه زنی را رد کرد.

قلعه نویی به دلیل پرتاب بطری در دیدار برابر ازبکستان از سوی داور اخراج شد و در دیدار فردا نمی تواند روی نیمکت بنشیند.

کد مطلب 517330

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