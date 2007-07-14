لرستانی در توضیح بیشتر این خبر به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر سرگرم نگارش فیلمنامه ای هستم به نام "ماه منیر" که روزهای پایانی نگارش را پشت سر می گذارد. این فیلم درونمایه ای طنز دارد که داستان آن در ماه مبارک رمضان اتفاق می ا فتد به زودی ساخت این فیلمنامه را در قالب تله فیلم به تهیه کنندگی امیر سیدزاده شروع خواهم کرد."

وی که پیش از این قصد داشت "چیپس و ماست موسیر" را به عنوان نخستین تجربه کارگردانی خود جلو دوربین ببرد، درباره دلایل ساخته نشدن این فیلمنامه گفت: "فعلا قصد ساخت این فیلمنامه را ندارم، چرا که فکر می کنم هنوز تجربه کافی برای ساخت فیلم بلند سینمایی ندارم و باید با ساخت چند تله فیلم کسب تجربه کنم و سپس سراغ کارگردانی فیلم سینمایی بروم."

لرستانی در پایان گفت: "پروژه "چیپس و ماست موسیر" فیلمی است ملودرام که قصه ای جذاب دارد به دلیل مشخص نبودن زمان ساخت آن هیچکدام از عوامل جلو و پشت دوربین را انتخاب نکرده ام." از این بازیگر فیلم سینمایی "نصف مال من، نصف مال تو" آماده اکران است که به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد از اوایل مردادماه در گروه سینما استقلال به نمایش درمی آید.