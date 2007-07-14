نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی "چهارانگشتی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این بهترین فیلمی است که ساخته ام و معتقدم به مراتب بهتر از "سنگ، کاغذ، قیچی" است. تلاشمان هم بر این است که آن را همزمان با عید فطر اکران کنیم."

جمشید هاشم‌پور در نمایی از "چهارانگشتی"

جمشید هاشم پور از بازیگران اصلی "چهارانگشتی" است و در فیلم با همان ظاهر معروف خود در اکشن های دهه 70 ظاهر شده است. سهیلی درباره دلیل استفاده از چهره کلیشه ای این بازیگر گفت: "فکر می کنم 10 سالی می شود هاشم پور با آن تیپ معروف در فیلمی بازی نکرده و تماشاگر او را در این مدت با این چهره ندیده است. فکر کردم استفاده از آن تیپ بعد از 10 سال برای مخاطب جذاب باشد."

سیروس تسلیمی، مدیر پخش فیلم "چهارانگشتی"، درباره زمان دقیق اکران این فیلم به مهر گفت: "در حال مذاکره با چند گروه سینمایی برای اکران این فیلم در عید فطر هستیم، با یک گروه به توافق رسیده اما هنوز قراردادی منعقد نکرده ایم. "چهارانگشتی" فیلمی جذاب است که قابلیت جذب مخاطب را دارد و فیلمی خوش ساخت در ژانر پلیسی است."

"چهارانگشتی" روایتگر قصه جوانی است شهرستانی به نام فواد که برای کار به تهران می آید. در ایستگاه راه آهن با دختری به نام الهام آشنا می شود که برای مراسم تدفین برادرش که از افراد نیروی انتظامی است و به دست اشرار به شهادت رسیده، راهی تهران است ... بهرام رادان، جمشید هاشم پور، اندیشه فولادوند، لیلا ارشادی، طناز طباطبایی و مهدی ماهانی بازیگران این فیلم هستند.

سعید سهیلی برای "چهارانگشتی" در دومین جشنواره فیلم پلیس برنده جایزه بهترین کارگردانی شد.