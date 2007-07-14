تورهای گردشگری طبیعت گردی در کرج راه اندازی شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره میراث فرهنگی با توجه به موقعیت جغرافیایی کرج و قرار گرفتن این شهرستان در شاهراه مسافرتی غرب کشور و پتانسیل های گردشگری آن به منظور آشنایی شهروندان از این مناطق تورهای گردشگری طبیعت گردی را راه اندازی کرد.

رحمان مخاطب افزود: امکانات طبیعی و مراکز ورزشی جاده چالوس از دیگر پتانسیل هایی است که زمینه راه اندازی تورهای ورزشی را در کرج فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برپایی این تورها در جذب گردشگر برای این شهرستان تاثیر به سزایی خواهد داشت و کمک زیادی به اشتغال زایی و توسعه اماکن تفریحی می کند.

مخاطب تاکید کرد: با گسترش گردشگری در کرج و منطقه استان تهران تا دوسال آینده 50 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.