۳۱۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/ مرگ ۹ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: طی یک روز اخیر یک هزار و ۲۸۲ بیمار مشکوک به کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل به مراکز درمانی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد مراجعه کننده تست ۳۱۷ نفر مثبت کرونا بوده است که ۹۸ بیمار در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد کل بیماران مبتلا به کرونای بستری در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را ۴۸۵ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۶۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

وی تعداد مرگ و میر بیماران مشکوک به کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر را ۹ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد تست سه بیمار مثبت کرونا بوده است.

نجیمی ادامه داد: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۷۲ بیمار مبتلا به کرونا بهبود یافته و از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.