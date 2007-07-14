چراغ سبز وزیر جنگ اسرائیل برای ترور اسماعیل هنیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سلام فیاض" نخست وزیر دولت فوق العاده تشکیلات خودگردان فلسطین روز گذشته استعفای دولت خود را تقدیم ابومازن کرد.

ابومازن نیز با قبول این استعفا از فیاض خواست که دولت کنونی به فعالیتهای خود به عنوان دولتی که امور روزمره را انجام می دهد، ادامه دهد.

فیاض از تاریخ 17 ژوئن تا کنون ریاست دولت فوق العاده را که از سوی ابومازن به دلیل درگیری های داخلی در نوارغزه دستور تشکیل آن صادر شده بود، بر عهده داشت. طبق قانون اساسی فلسطین، دولت فوق العاده تنها با موافقت مجلس قانونگذاری می تواند به فعالیت بیش از یک ماه ادامه دهد. گفتنی است مهلت زمانی دولت فوق العاده به ریاست فیاض عصر روز گذشته به پایان رسید.

ابومازن روز گذشته ساعاتی پیش از استعفای فیاض طی صدور دستور العملی 3 وزیر جدید برای دولت فوق العاده تعیین کرده بود. این وزرا عبارتند از: "علی خشان" وزیر دادگستری، "ابراهیم خلیل ابراش" وزیر فرهنگ و "تهانی سلیمان ابو دقه" وزیر جوانان و ورزش.

علی خشان وزیر جدید دادگستری در این رابطه اظهار داشت: دولت جدید که وظیفه رسیدگی به امور روزانه را دارد بدون هیچ مهلت زمانی معین(بر خلاف دولت فوق العاده که زمان آن یک ماه است) و تا زمانی که دولت جدید از مجلس قانونگذاری کسب اعتماد کند به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

روزنامه الحیات الجدیده چاپ فلسطین نیز گزارش داد: فیاض در حال تدوین طرحی برای وارد کردن اختیاراتی در زمینه های امنیتی و رفاه اجتماعی است. این روزنامه ادعا کرد که هدف از این طرح نجات کرانه باختری و ممانعت از تبدیل آن به نوارغزه است.

روزنامه البیان چاپ امارات نیز اعلام کرد: "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هفته پیش با ترور "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت وحدت ملی موافقت کرد. گفتنی است سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی طرح ترور هنیه را به باراک که در ترور رهبران فلسطینی معروف است نشان داده و وی نیز با این امر موافقت کرد.

خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز به نقل از منابع امنیتی فلسطین اعلام کرد: دولت رژیم صهیونیستی شب گذشته لیستی 189نفره از فلسطینیان تحت پیگرد این رژیم (که وابسته به گردانهای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح هستند) را به تشکیلات خودگردان فلسطین ارائه کرد. این افراد به شرطی که دست از عملیات ضد اسرائیلی بر داشته و در این زمینه به سرویسهای امنیتی فلسطین تعهد دهند؛ از پیگرد رژیم صهیونیستی معاف خواهند شد. مقامهای رژیم صهیونیستی هدف از این امر را حمایت از ابومازن و تقویت وی در رویارویی با جنبش حماس اعلام کرده اند.

ارائه این لیست و عدم تعقیب آنها از سوی رژیم صهیونیستی خواسته سلام فیاض و دیگر مسئولان تشکیلات خودگردان بود که در دیدار محرمانه وی با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی چند روز اخیر مطرح شد.

خبر دیگر اینکه نظامیان صهیونیست نیز روز گذشته 10 فلسطینی در کرانه باختری را بازداشت کردند.