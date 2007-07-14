ایران میزبانی شایسته برای المپیاد جهانی فیزیک است

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور گورژوفسکی دبیر کل المپیاد جهانی فیزیک دقایقی پیش در مراسم افتتاحیه سی و هشتمین دوره مسابقات المپیاد جهانی فیزیک اصفهان گفت : ایران کشوری زیبا، بزرگ و تاریخی است و توانسته است میزبانی شایسته ای برای المپیاد جهانی فیزیک باشد.

وی افزود : مقایسه کوتاه نشان دهنده عظمت کار برگزار کنندگان ایرانی است. در اولین دوره این مسابقات کل شرکت کنندگان تنها 47 نفر بودند اما اکنون به جز نزدیک به 600 شرکت کننده دانش آموز و همراه، هزاران تن نیز در امر برگزاری و سازمان دهی این مسابقات حضور دارند.

وی ادامه داد : به نظر من سازمان دهی این مسابقات کار بزرگی بوده است و با توجه به تسهیلات فراهم شده در خصوص امنیت و حمل و نقل مربوط به این مسابقات، این آوردگاه به نحوی شایسته آغاز شده است.

دبیر کل المپیاد جهانی فیزیک ادامه داد: در این المپیاد همه تیم ها وظایف مشخص و تعریف شده ای دارند و از این حیث نظم قابل توجهی در مسابقات حاکم است.

وی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در ایران گفت : دوست دارم از تمامی دست اندرکاران، حمایت کنندگان و همه نهادهایی که در برگزاری این مسابقات دست داشته اند، تشکر و قدردانی کنم.