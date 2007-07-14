تکلیف افشین قطبی پنجشنبه مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می کرد در مورد آخرین وضعیت سرمربی این تیم گفت: آقای قطبی پیشنهاد جدیدی را برای ما فرستادند و دراولین جلسه هیئت مدیره‌ باشگاه وضعیت همکاری وی با تیم پرسپولیس مشخص می‌شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با رد شایعه ارسال نامه از سوی افشین قطبی به باشگاه و انصراف وی از سرمربیگری تیم پرسپولیس افزود: آقای قطبی پیشنهاد جدیدی را برای ما فرستادند و روز پنجشنبه در نشستی که با مدیر برنامه‌های وی در باشگاه برگزار کردیم طرفین بر سر این پیشنهاد، بحث و تبادل نظر کردند.

وی افزود: افشین قطبی قرارداد 16 صفحه‌ای که دارای 34 بند است را برای باشگاه پرسپولیس ارسال کرده است که تمام موارد از جمله مسائل مالی در آن ذکر شده است.

کاشانی ادامه داد: درنشست با مدیر برنامه‌های وی تمام موارد قرارداد بررسی شد و تمام بررسی‌های صورت گرفته و پیش قرارداد افشین قطبی را در اولین نشست هیئت مدیره ارائه خواهم کرد. همکاری با افشین قطبی هنوز مد نظر ماست و با بررسی پیشنهاد جدید وی و در اولین جلسه هیئت مدیره‌ باشگاه وضعیت همکاری وی با تیم پرسپولیس مشخص می‌شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: پس از بررسی هیئت مدیره جواب نهایی را به قطبی خواهیم داد تا او تصمیم لازم را بگیرد. اگر هیئت مدیره موافق درخواست‌های قطبی باشد قطعا با او قرارداد خواهیم بست.

