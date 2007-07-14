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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۵

کاتب به مهر خبر داد :

اجرایی شدن 83 مصوبه سفرهای استانی رئیس جمهور در دانشگاه پیام نور

اجرایی شدن 83 مصوبه سفرهای استانی رئیس جمهور در دانشگاه پیام نور

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه 83 درصد مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور در دانشگاه پیام نور محقق شده است، گفت : 18 میلیارد تومان از مصوبات سفرهای استانی که به دانشگاه پیام نور اختصاص یافته بود جذب شده است.

دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سفرهای استانی رئیس جمهور بیش از 40 میلیارد تومان برای اختصاص به دانشگاه پیام نور تصویب شده است که 18 میلیارد تومان آن جذب شده و 22 میلیارد تومان باقی مانده به زودی جذب خواهد شد.

وی اظهار داشت: در سفرهای استانی رئیس جهور در خصوص دانشگاه پیام نور 109 مصوبه نهایی شد که تا ابتدای مهر سال جاری بیش از 83 مصوبه اجرایی خواهد شد.

مشاور دانشگاه پیام نور تاکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده 26 مصوبه باقی مانده نیز تا پایان سال جاری در واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 517376

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