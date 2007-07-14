اجرایی شدن 83 مصوبه سفرهای استانی رئیس جمهور در دانشگاه پیام نور

دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سفرهای استانی رئیس جمهور بیش از 40 میلیارد تومان برای اختصاص به دانشگاه پیام نور تصویب شده است که 18 میلیارد تومان آن جذب شده و 22 میلیارد تومان باقی مانده به زودی جذب خواهد شد.

وی اظهار داشت: در سفرهای استانی رئیس جهور در خصوص دانشگاه پیام نور 109 مصوبه نهایی شد که تا ابتدای مهر سال جاری بیش از 83 مصوبه اجرایی خواهد شد.

مشاور دانشگاه پیام نور تاکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده 26 مصوبه باقی مانده نیز تا پایان سال جاری در واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.