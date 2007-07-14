اجرای طرح مدارس سالم با مشارکت دانش آموزان

دکتر عباس تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به حجم زیاد افراد تحت پوشش نظیر دانش آموزان، معلمان، اولیای مدارس، والدین و کادر تربیتی، مدارس یکی از ساختارهای اجتماعی مهم است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .

وی اظهار داشت: کودکان و نوجوانان به عنوان دانش آموزان مدارس، در سنینی قرار دارند که رفتارهای اجتماعی آنان هنوز به صورت کامل شکل نگرفته، بنابراین لازم است که با شکل دهی این رفتارها به شیوه مناسب، رفتارهای مطلوب آنان پایدار شود .

تقی زاده گفت: پروژه مدارس سالم بخشی از پروژه بزرگ شهر سالم محسوب می شود. بنابراین اگر قرار است این پروژه بزرگ اجرا شود، باید به ساختارهای مختلف از جمله مدارس نیز توجه شود. چون مدرسه، شهری در مقیاس کوچک است که مدیریت، جمعیت و سیستم و نظام مربوط به خود را دارد .

وی به 3 اصل اساسی در پروژه مدارس سالم اشاره کرد و گفت: آموزش و توانمند سازی دانش آموزان برای حفظ سطح سلامت آنها یکی از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که دانش آموزان باید در زمینه های مختلف نظیر آسیب ها و مشکلاتی که می تواند آنان را تهدید کند، اطلاعات لازم داشته باشند.

تقی زاده با بیان اینکه مشارکت دانش آموزان در برنامه های داخلی مدرسه از دیگر اصول این پروژه است، گفت: دانش آموزان باید با مشارکت به مفهوم سرمایه اجتماعی، قوانین جامعه موثر در داخل مدرسه، آموزش حقوق شهروندی، تکالیف شهروندان، سلامت و آسیب هایی که ممکن است در داخل مدرسه با آن مواجه شوند، آشنا شوند .

وی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح، به دنبال مشارکت ظاهری نیستیم، بلکه این مشارکت باید متحول کننده باشد، از همکاریهای بخشی به عنوان اصل مهم دیگر در این طرح یاد کرد و گفت: آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند مسائل و آموزش های مربوط به کودکان و نوجوانان دانش آموز را انجام دهد. چرا که این امر وظیفه تمامی نهادها است .

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران با اشاره به فعالیت های انجام شده در سال گذشته گفت: در طرح جهادی، امکانات تجهیزاتی و فنی مناسبی در اختیار مدارس قرار داد شد که امسال نیز این فعالیت ها به صورت منسجم تر ادامه می یابد .

وی گفت: شهرداری مذاکراتی را با مسئولان آموزش و پرورش استان تهران انجام داده است که بر اساس آن کمیته پروژه مدارس سالم از کارشناسانی فعال در زمینه مشاوره، تغذیه، تندرستی و روانی به عنوان نمانیدگان وزارت آموزش و پرورش، همچنین کارشناسان شهرداری و کارشناسانی از وزارت بهداشت و درمان تشکیل شده که به صورت گروهی این پروژه را هدایت می کنند .

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران گفت: بر اساس این پروژه مشکلات مدارس توسط معلمان و دانش آموزان مدارس، شناسایی و اولویت بندی می شود و پس از اجرای آن با مشارکت دانش آموزان، این طرح توسط دانش آموزان مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرد .

وی با بیان اینکه اهداف و اصول طرح مدارس سالم در تمامی مدارس مشترک است اما ممکن است برنامه ها و فعالیت های انجام شده درمدارس مختلف به دلیل نوع مشکلات و اولویت های هر مدرسه، متفاوت باشد ، گفت: با بررسی مشکلات مدارس و مشخص شدن راهکارهای اجرایی، برنامه هایی تدوین خواهد شد که به طور حتم این برنامه ها تا قبل از شهریور ماه اعلام و اجرای آن نیز با حضور دانش آموزان در مدارس از مهر ماه سال جاری آغاز می شود .