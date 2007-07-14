76 هزار تن کالا از راه آهن ایران اروپا در خوی ترانزیت شد

شمس الله کاظمی کشتیبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مدت مذکور از طریق سه هزار و 625 دستگاه واگن، 56 هزار و 643 تن انوع کالا از کشورهای اروپایی به داخل کشورمان و 19 هزار و 400 تن کالا از ایران به کشورهای اروپایی ترانزیت شده است.

وی افزود: خودرو ، انواع ماشین آلات سنگین، نمک، پنبه، مواد پتروشیمی، روکش چوبی، مصالح ساختمانی و آهن آلات از مهمترین کالاهای ترانزیت شده بودند.

کاظمی خاطرنشان کرد: در این مدت همچنین افزون بر 10 هزار مسافر از طریق راه ریلی در مرز رازی خوی تردد کردند.

وی یادآور شد: امسال بیش از پنج تن کالای همراه مسافر به ارزش 27 هزار دلار از همین مرز به خارج از کشور صادر شده است که بیشتر آنها صنایع دستی بودند.