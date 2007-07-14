76 هزار تن کالا از راه آهن ایران اروپا در خوی ترانزیت شد

شمس الله کاظمی کشتیبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مدت مذکور از طریق سه هزار و 625 دستگاه واگن، 56 هزار و 643 تن انوع کالا از کشورهای اروپایی به داخل کشورمان و 19 هزار و 400 تن کالا از ایران به کشورهای اروپایی ترانزیت شده است.
وی افزود: خودرو ، انواع ماشین آلات سنگین، نمک، پنبه، مواد پتروشیمی، روکش چوبی، مصالح ساختمانی و آهن آلات از مهمترین کالاهای ترانزیت شده بودند.
کاظمی خاطرنشان کرد: در این مدت همچنین افزون بر 10 هزار مسافر از طریق راه ریلی در مرز رازی خوی تردد کردند.
وی یادآور شد: امسال بیش از پنج تن کالای همراه مسافر به ارزش 27 هزار دلار از همین مرز به خارج از کشور صادر شده است که بیشتر آنها صنایع دستی بودند.
نظر شما