المپیاد جهانی فیزیک در ایران به بلوغ رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در مراسم افتتاحیه رسمی مسابقات المپیاد جهانی فیزیک اصفهان گفت : جوانان هر کشور نماد دوستی و سفیران صلح و آشتی هستند و شرکت شما شرکت کنندگان در المپیاد جهانی فیزیک نشانه علاقه و تلاش برای قدم گذاشتن در راه پرافتخار علم و دانش است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : برگزاری المپیادهایی نظیر المپیاد جهانی فیزیک به تحکیم روابط میان ملتها کمک می کند.

وی افزود : اجتماع جوانان برگزیده ملتها در ایران اسلامی حکایت از این واقعیت دارد که ایران به رغم تلاشهای مغرضانه صورت گرفته، توانسته است شایستگی خود را در علاقه مندی در پیشرفت دانش و صلح و دوستی در میان ملتها به اثبات برساند.

دکتر حداد عادل افزود: المپیاد جهانی فیزیک امسال چهل ساله شد و در بسیاری از کشورها چهل سالگی نشانه رسیدن به کمال و بلوغ است. از سویی دیگر ایران اسلامی نیز برای بیستمین سال در این مسابقات شرکت می کند و من تقارن این دو عدد میمون را به فال نیک می گیرم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود : من برای شما شرکت کنندگان آرزو دارم که نه تنها در این مسابقات بلکه در خدمت به میهن و انسانها بر استفاده شرافت مندانه از علم و دانش توفیقات قابل توجهی را کسب کنید.

وی در ادامه افزود : معتقدم نفس شرکت در این مرحله از المپیاد با توجه به اهمیت آن در جهان خود یک رخداد بزرگ است.

دکتر حداد عادل ادامه داد : امیدوارم به شما شرکت کنندگان عزیز در ایران خوش بگذرد و با مشاهده آثار تاریخی اصفهان به عنوان یک شهر شرقی، اسلامی و ایرانی، خاطراتی خوش از ایران به ارمغان ببرید.

وی گفت : لازم می دانم از وزارت آموزش و پرورش، مقامات استانی و کمیته ملی المپیاد فیزیک ایران که تلاش گسترده ای داشته اند، سپاسگزاری کنم. در اینجا افتتاح رسمی سی و هشتمین دوره المپیاد جهانی فیزیک را اعلام می کنم.

در مراسم افتتاحیه علاوه بر دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، پرفسور گورژوفسکی دبیر کل المپیاد جهانی فیزیک و برخی سفرا حضور دارند.

المپیاد جهانی فیزیک با شرکت ‪ 70‬کشور جهان، 22 و ‪ ۲۳‬تیرماه در اصفهان برگزار می ‌شود. در روزهای 23 تا 31 تیر ماه نیز برای تیم های شرکت کننده برنامه فرهنگی قابل توجهی تدارک دیده شده است.