پیشرفت 70 درصدی قطعه اول احداث محور قدیم امامقلی - درگز

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن قربانزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: احداث محور قدیم امامقلی - درگز از پروژه های راه شهری سال 85 بود که تا کنون 70درصد پیشرفت داشته اما به دلیل نا تمام ماندن این پروژه با اعتبار مصوب 100 میلیون تومان در سال جاری ادامه خواهد یافت.

سرپرست اداره راه و ترابری شهرستان درگز افزود: روکش آسفالت گرم این محور با 60درصد پیشرفت فیزیکی و اعتبار 840میلیون تومان و تکمیل مطالعات کبکان - دوغایی نیز با 80 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر پروژه های شهری این شهرستان است.

وی در ادامه اعتبار مصوب پروژه های روستایی درگز را 23میلیون تومان اعلام کرد و یادآور شد: احداث و آسفالت راه روستایی کبکان - حصار، احداث و آسفالت راه محمد تقی بیگ - زنگلانلو، احداث و آسفالت کبکان - خادملو- میاب و آسفالت جاده زیدانلو هر کدام با 75درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه احداث سرد راه روستایی بشارت از مهم ترین پروژه های روستایی این شهرستان در سال 86 است.