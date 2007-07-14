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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۳

پیل‌های خورشیدی پلیمری جدید ساخته شد

پیل‌های خورشیدی پلیمری جدید ساخته شد

گروهی از دانشمندان آمریکایی را پیل‌های خورشیدی جدیدی را ساخته اند که از جنس مواد پلاستیکی است و انرژی خورشیدی را بهتر جذب می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز پلیمرها و ارگانیک های جامد دانشگاه کالیفرنیا به سرپرستی "آلن هیگر" ، استاد فیزیک و برنده جایزه نوبل در سال 2000 با استفاده از مواد پلاستیکی پیل‌های خورشیدی را ساخته اند که برای جذب نور خورشید موثرتر عمل می کنند.

این پیل های پلیمری پشت سرهم از دو بخش با یک ساختار چندلایه ساخته شده اند. این ساختار چندلایه همراه با هم عمل کرده و طول موج بیشتری از انرژی خورشید را نسبت به ابزارهای فعلی جذب می کنند.

در این خصوص "هیگر" که نتایج این پژوهش را در ماهنامه علمی ساینس منتشر کرده است، توضیح داد: " این فناوری جدید منجر به افزایش جذب انرژی تا سقف 5/6 درصد می شود. این درصد بالاترین سطح انرژی است که تاکنون برای پیل های ساخته شده از مواد ارگانیکی بدست آمده است. "

بنابراین گزارش، عرضه تجاری این پیل ها می تواند در حدود سه سال آینده انجام شود.

کد مطلب 517392

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