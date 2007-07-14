برای انتقال پرونده هسته ای از نیویورک به وین راهی طولانی در پیش داریم

دکتر یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دور جدید مذاکرات ایران و آژانس که با سفر اولی هاینونن، معاون محمد البرادعی به کشورمان آغاز شده می تواند راهکاری را برای خروج مذاکرات هسته ای ایران از بن بست ایجاد کند.

وی با اشاره به تشدید فشارهای 1+5 بر کشورمان در مقطع کنونی، افزود: در شرایط فعلی شاهد تشدید فشارهای سیاسی 1+5 علیه کشورمان به رهبری انگلیس هستیم و البته واشنگتن نیز از مبادی خود تعمیق فشارها بر ایران را پیگیری می کند؛ در مجموع به نظرم هر چند که اقدام تهران در مذاکره با آژانس جهت حل و فصل مسائل باقی مانده، مثبت بوده اما این تصمیم اندکی دیر اتخاذ شده است.

رویکرد تازه ایران با توجه به تنگناها و مشکلات بی شمار سیاسی که کشورهای غربی در مسیر دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ایجاد می کنند راهگشا است

اسلامی ادامه داد: شاید باید اندکی قبل تر تدبیر کنونی مبنی بر انجام اقدامی عملی برای انتقال تمرکز از نیویورک به وین را ترتیب می دادیم، چرا که امروز علیرغم تاکیدات مکرر ایران و قصد تهران برای اعتمادسازی این احتمال وجود دارد که 1+5 با یک حرکت رسانه ای هماهنگ، رویکرد جدید ایران را نوعی انفعال در برابر فشارهای خود تفسیر نمایند.

دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی هم چنین گفت: علیرغم تمام مباحثی که در حاشیه زمان اجرایی شدن ایده تقویت همکاری با آژانس از جانب ایران وجود دارد، به نظر می رسد که رویکرد تازه کشور با توجه به تنگناها و مشکلات بی شمار سیاسی که کشورهای غربی در مسیر دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ایجاد می کنند، راهگشا باشد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم در کشور برای امتیاز دهی به هنگام و امتیاز گیری مناسب از طرف های غربی، اظهار داشت: به نظرم اشتباه بودن برخی رویکردهای گذشته در روند مذاکرات هسته ای یا برخی تندروی ها در این عرصه مسلم است و به همین جهت است که تیم کنونی مذاکره کننده هسته ای با اتخاذ رویکرد اعتمادسازانه جدید، در پی اصلاح مسیر گذشته که به نوعی صدور قطعنامه های شورای امنیت را تسریع می کرد، برآمده است.

اسلامی در پایان سخنان خود یادآوری کرد: هر چند که اقدام جدید ایران در جهت اعتمادسازی و تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی درعین تاکید بر حقوق مصرح قانونی خود ستودنی است، اما نباید از یاد برد که خروج یک موضوع از شورای امنیت به آسانی ورود آن موضوع به این نهاد بین المللی - اجماعی نیست و ایران برای انتقال پرونده خود از نیویورک به وین، راهی طولانی در پیش دارد.