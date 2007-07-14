تسهیل نظارت هیئت موسس بر فعالیتهای دانشگاه آزاد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جلسه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی، دکتر حسن حبیبی، مهندس میرحسین موسوی، دکتر عبدالله جاسبی، دکتر علی اکبر ولایتی و حجت الاسلام دکتر محسن قمی تشکیل شد، درباره مسائل کلان مربوط به این دانشگاه در عرصه های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و فناوری بحث و بررسی لازم به عمل آمد و دکتر حسن حبیبی به عنوان نایب رئیس هیات موسس انتخاب شد.

بر اساس آیین نامه جدید داخلی هیئت موسس که در 10 بند به تصویب رسید، جلسات هیئت موسس به طور منظم هر سه ماه یکبار تشکیل خواهد شد و برای تسهیل انجام وظایف ذاتی این هیات مندرج در ماده 9 و 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی دبیرخانه ویژه ای تاسیس می شود.

تهیه پیش نویس چشم انداز، اهداف و راهبردهای آینده دانشگاه آزاد اسلامی، تسهیل نظارت هیئت موسس بر فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در جهت نیل به اهداف تعیین شده، بررسی و جمع آوری اطلاعات لازم مربوط به دستور جلسات منظم هیات موسس و تهیه گزارش های منظم سه ماهه و سالانه و تنظیم و تسهیل ارتباط و تعامل هیئت موسس با نهادها و موسسات دیگر و نیز با سایر ارکان دانشگاه برخی از وظایف این دبیرخانه خواهد بود.

بر اساس این آیین نامه که به اتفاق آرا در هیئت موسس مورد تصویب قرار گرفت، دبیرخانه مزبور دارای تشکیلات لازم از جمله دفتر بررسی، دفتر نظارت و دفتر امور اجرایی است. تشکیل کار گروه مطالعاتی سیاست های راهبردی و نیز کارگروه بررسی های حقوقی، مالی، تشکیلاتی و فرهنگی از جمله وظایف دفتر بررسی است.

در این جلسه مقرر شد، آیین نامه مربوط به ساز و کار اعمال نظارت هیات موسس بر عملکرد دانشگاه توسط دبیرخانه تهیه و در جلسه آینده هیئت موسس مورد بررسی قرار گیرد.