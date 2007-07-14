راه اندازی30 کانون پرورش فکری کشور معطل کمبود نیرو است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محسن چینی فروشان در حاشیه راه اندازی مجتمع کانون پرورش فکری استان مرکزی در اراک ، در جمع خبرنگاران در اراک افزود: برای راه اندازی این کانون ها نیازمند حدود 200 نیروی انسانی جدید هستیم .

وی با اشاره به اینکه اکثر این کانون ها در استان مرکزی و اصفهان است اضافه کرد: اکنون در کشور 610 مرکز کانون پرورش فکری با دو هزار و 500 مربی از حضور کودکان و نوجوانان استقبال می کنند .

چینی فروشان با اشاره به فعالیت 110 کتابخانه سیار کانون یادآور شد: اکنون بیش از 70 کانون پرورش فکری در کشور در دست ساخت است و تا پایان امسال تلاش می کنیم تعدادی کانون راه اندازی کنیم .

وی اعتبارات جاری امسال کانون را 17 میلیارد و 350 میلیون تومان عنوان و تاکید کرد: اعتبارات کانون در مقایسه با سال گذشته افزایش نداشته است .

وی با اشاره به اینکه مخاطبان کانون را هفت تا 17 ساله ها تشکیل می دهند عنوان کرد: اعضای ثابت کانون های پرورش فکری کشور به 600 هزار نفر می رسد و بر اساس آمار سال گذشته بیش از سه میلیون نفر به صورت موردی از برنامه های کانون استفاده کردند .

این مقام مسئول تعلیم و تربیت، در ادامه خط و مشی کانون را شناسایی و رشد خلاقیت کودکان خواند و گفت: توجه به مناطق محروم از طریق کتابخانه سیار و دایر کردن کانونهایی در این مناطق مورد توجه است .