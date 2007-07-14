سیکهای کالیفرنیا خواستار تغییر تصویر گورو نانک در کتابهای درسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، شورای ایالتی کالیفرنیا از انجام هر گونه اقدامی در مورد شکایت جامعه سیکهای این ایالت سرباز زده است.

جامعه سیکهای ایالت کالیفورنیا می‌خواهند تصویر گورو نانک با ریش و عمامه سفید در کتابهای تاریخ چاپ شود اما ناشر کتابهای درسی از توجه به این درخواست امتناع می‌کند.

سیکها در ماه مارس هیئت آموزشی را از چاپ کتابهای درسی با این تصویر منع کرده و ناشر این کتاب 500 نسخه از آن را بدون تصویر گورو نانک منتشر کرد.

اما از سوی دیگر جامعه سیکها با مطالب بدون تصویر درباره آئین سیک نیز مخالفت کرده و آن را بی‌عدالتی توصیف کردند. از این رو، هفته گذشته با اعضای هئیت آموزشی کالیفرنیا دیدار کرده ونگرانی خود را منعکس کردند.

آنها همچنین اظهار داشتند که این کتاب به گورو نانک با عنوان هندوی "دوی" اشاره کرده است که این عنوان تنها برای زنان هندو مورد استفاده قرار می‌گیرد.