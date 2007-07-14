  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

کامبیاسو:

شکست مقابل برزیل به ذهن ما هم خطور نمی کند

شکست مقابل برزیل به ذهن ما هم خطور نمی کند

هافبک تیم ملی آرژانتین حتی تصور شکست مقابل برزیل در دیدار نهایی چهل دو دومین دوره رقابت های کوپا آمه ریکا را هم رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استبان کامبیاسو پیش از دیدار نهایی رقابت های کوپا امه ریکا که بامداد دوشنبه در ونزوئلا برگزار می شود، گفت: من به شکست مقابل برزیل در فینال کوپا فکر نمی کنم. اینکه بخواهیم غیبت کاکا و رونالدینیو را هم خیلی مهم تلقی کنیم به بازیکنان حال حاضر برزیل که این تیم را فینالیست کرده اند بی احترامی کرده ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: غیبت این دو بازیکن بدین معنا نیست که برزیل در این دیدار تیم قدرتمندی نیست. ما برای حریفان خود احترام قائلیم اما می خواهیم جام را ببریم و برای رساندن کشورمان به این افتخار هر کاری که بتوانیم انجام می دهیم.

کد مطلب 517404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها