شکست مقابل برزیل به ذهن ما هم خطور نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، استبان کامبیاسو پیش از دیدار نهایی رقابت های کوپا امه ریکا که بامداد دوشنبه در ونزوئلا برگزار می شود، گفت: من به شکست مقابل برزیل در فینال کوپا فکر نمی کنم. اینکه بخواهیم غیبت کاکا و رونالدینیو را هم خیلی مهم تلقی کنیم به بازیکنان حال حاضر برزیل که این تیم را فینالیست کرده اند بی احترامی کرده ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: غیبت این دو بازیکن بدین معنا نیست که برزیل در این دیدار تیم قدرتمندی نیست. ما برای حریفان خود احترام قائلیم اما می خواهیم جام را ببریم و برای رساندن کشورمان به این افتخار هر کاری که بتوانیم انجام می دهیم.